La lacra de la violencia machista en España: casi un asesinato al día, el ritmo de la tragedia esta semana

Seis de los nueve agresores tenían denuncias previas

El hombre acusado de matar a su hijo en Tenerife: un canario de 35 años, camarero, de baja laboral y sin antecedentes

Los asesinatos de Ana María, María José y Petronila en una semana negra para la violencia de género -en la que también han asesinado a dos menores- elevan a diez los crímenes machistas en lo que va de año. En seis de los casos constaban denuncias previas.

El último de ellos se produjo ayer por la tarde en Sarriguren, en la localidad navarra del Valle Egüés, donde la policía detuvo a un hombre acusado de asesinar a su mujer con un arma blanca y de herir de gravedad a su madre, suegra de la víctima.

España ha registrado uno de los peores inicios de año en 2026

En caso de confirmarse como violencia machista este último caso, ya serían 1.353 las mujeres asesinadas a manos de sus pareja o exparejas desde 2003, año en el que comenzaron a elaborarse las estadísticas oficiales. De las 48 víctimas mortales de la violencia machista en 2025, la cifra más baja de la serie histórica, España ha registrado uno de los peores inicios de año en 2026.

En apenas un mes y medio, 6 menores han quedado huérfanos en 2026 tras los feminicidios de sus madres, cifra que se eleva a 510 desde 2013 (los mayores de edad no se incluyen en las estadísticas).

A los nueve feminicidios, hay que añadir los dos primeros crímenes vicarios del año: el de Noemí, hija de María José, de 12 años, degollada por su padre junto a su madre el martes 17 de febrero en Xilxes (Castellón), y el de un niño de 10 años asesinado este viernes en Arona (Tenerife) por su padre, que también hirió de gravedad a la madre.

En seis de los diez asesinatos, el 60 %, constaban denuncias previas: cinco habían sido interpuestas por las víctimas y una por otras personas. En cambio, sólo 10 de los 48 agresores machistas de 2025, el 20,8 %, habían sido denunciados.

Ellas habían denunciado a sus agresores: unas estaban inscritas en el sistema de protección de las víctimas de violencia de género del Ministerio del Interior (VioGén), y otras contaban con órdenes de alojamiento. Sin embargo, los mecanismos del Estado para protegerlas, fracasaron.

La propia ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha reconocido esta semana que a veces las evaluaciones de riesgo no se hacen con la suficiente profundidad y ha apostado por una mayor contundencia, una vez acordadas las medidas de alejamiento.

"Debemos ser conscientes de que una medida de alejamiento que es insuficiente no protege adecuadamente y quizás tenemos que valorar que esas medidas de alejamiento tienen que ser de mínimo de entre 300 a 350 metros, ya que es lo que le va a permitir a la víctima que se ponga en contacto con su protector", puntualizaba.

De las nueve víctimas mortales previas al asesinato en Navarra, seis eran españolas (66,7 %) y tres extranjeras (33,3 %), al igual que los detenidos, seis españoles y tres de otra nacionalidad.

En uno de los casos, el presunto asesino y la víctima eran pareja, mientras que en los otros ocho se trataba de exparejas o estaban en fase de ruptura. Además, dos de los agresores se suicidaron tras perpetrar el crimen por lo que no podrán ser juzgados.

Semana negra: cuatro mujeres y dos menores asesinados

El pasado martes Ana María Sorribas, enfermera de 64 años y madre de dos hijos, era asesinada a cuchilladas por su expareja, Vicente G, un odontólogo jubilado de 70 años, en el centro de salud de Benicàssim (Castellón).

Ana llevaba toda la vida trabajando en ese centro de salud y estaba a punto de jubilarse. Su agresor fue detenido en el lugar de los hechos.

Un día después, el 17 de febrero, María José Bou, de 48 años, y su hija Noemí, ambas españolas, eran degolladas en su domicilio por Abdelkader B, ciudadano argelino de 39 años, que tenía una orden de alejamiento de ellas hasta 2027 por episodios de maltrato anteriores por los que llegó a ser detenido.

Unos días antes del doble crimen se apreció "riesgo medio" en una evaluación a la madre. Tanto ella como la niña, al igual que el maltratador, tenían discapacidad auditiva.

Aunque el agresor fue detenido por quebrantamiento de la orden de protección, tras las primeras investigaciones, fue acusado del doble crimen.

Noemí, la primera víctima de la violencia vicaria este año, estudiaba sexto de Primaria y recibía clases de música. Ese día la niña no había acudido ni al colegio ni a la clase de música, por lo que el profesor mandó un wasap a su madre. Ya no le contestó.

A Petronila, madre de un hijo de 19 años y de una niña pequeña, la asesinó presuntamente su expareja, un hombre de 34 años, de origen paraguayo (igual que ella), el 18 de febrero en Madrid.

Cuando los agentes llegaron a la vivienda, la encontraron con signos de estrangulamiento. El agresor confesó el crimen en comisaría.

Este viernes, un niño de 10 años fue asesinado en Arona por su padre, de 35, al golpearle en la cabeza con un machete, la misma arma con la que hirió de gravedad a su pareja y madre del menor, que se encuentra en estado crítico.

El agresor, sobre el que no constaban antecedentes penales ni denuncias, fue abatido por la Policía.

En Sarriguren, el suceso tuvo lugar en torno a las 19:30 horas, el hombre está acusado de asesinar a su mujer con un arma blanca y de herir de gravedad a su madre. El juez encargado del caso ha decretado el secreto del sumario, por lo que de momento no se conocen más datos.

Otros tres presuntos agresores detenidos

Además de estos feminicidios, esta semana se ha detenido a un hombre en Jadraque (Guadalajara) como supuesto autor de la agresión a una mujer incluida en VioGén con "riesgo extremo".

En Onil (Alicante) han arrestado al joven de 24 años que se había fugado tras intentar asesinar a su pareja y a su suegra el 8 de enero en Calella (Barcelona). Ambas fueron trasladadas muy graves a un hospital, donde actualmente la hija sigue ingresada en muerte cerebral.

También se ha detenido a otro hombre en Lugo por quebrantar una orden judicial que le prohibía acercarse a la mujer a la que estaba acompañando a urgencias al hospital.

Asimismo, permanece ingresada, con pronóstico reservado, la agredida el pasado domingo en Sant Antoni (Ibiza) por su expareja, que tenía una orden de alejamiento.

Recursos de ayuda

Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.