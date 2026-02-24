Rocío Amaro Europa Press 24 FEB 2026 - 15:31h.

Un jurado popular dictamina por unanimidad que el acusado embistió con su coche de forma intencionada al grupo de amigos que auxiliaba a la víctima

La Fiscalía mantiene su petición de 50 años de cárcel para el procesado, quien durante el juicio alegó que "solo quería huir" tras recibir un golpe en su vehículo

MálagaUn jurado popular ha declarado este martes 24 de febrero, por unanimidad, culpable de un delito de asesinato y otros tres de tentativa al joven procesado por el atropello mortal ocurrido en mayo de 2022 en Málaga.

El veredicto, leído tras la deliberación del Tribunal popular, considera acreditado y probado que el acusado arrolló de forma intencionada con su vehículo a un joven que se encontraba indefenso en el suelo y a varios de sus acompañantes (que se encontraban prestándole auxilio) a la salida de un local de ocio nocturno situado en la calle Isaac Peral de la capital.

Los hechos que han motivado la condena se remontan a la madrugada del 15 de mayo de 2022. Según las circunstancias que el jurado ha dado por probadas, se produjo una pelea previa entre varios grupos de jóvenes en el exterior de la discoteca, donde la víctima recibió un golpe con una botella que le dejó sin sentido sobre la calzada.

Mientras sus amigos acudían a auxiliarle, el acusado subió a su vehículo. Tras recibir el coche un impacto en la zona del copiloto, el conductor realizó un cambio de sentido y embistió de forma directa al grupo a gran velocidad. El veredicto ratifica que el fallecido fue arrastrado hasta trece metros por el vehículo, mientras que otros tres jóvenes sufrieron heridas de gravedad tras salir despedidos por el impacto del mismo.

Peticiones de condena y atenuantes de confesión y reparación del daño

A pesar de que el jurado ha apreciado las circunstancias atenuantes de confesión y de reparación parcial del daño, el Tribunal ha rechazado la versión de la defensa. El procesado sostuvo durante todo momento en la vista oral que actuó bajo un estado de miedo y que su intención era huir del lugar sin ser consciente de que había arrollado a nadie. Sin embargo, el jurado ha validado la tesis de las acusaciones al considerar que existió una clara intención clara de embestir al grupo que se encontraba en la trayectoria del turismo.

Tras conocerse el sentido del veredicto, el Ministerio Fiscal ha ratificado su petición de penas, que suman un total de 50 años de cárcel. Por un lado piden 20 años de prisión por el delito de asesinato en concurso con conducción temeraria y otros 10 años adicionales por cada uno de los tres delitos de asesinato en grado de tentativa. Por su parte, la acusación particular solicita 25 años de cárcel por el asesinato consumado.

Prórroga de la prisión provisional ante el riesgo de fuga

Al finalizar la lectura del veredicto, la magistrada-presidenta ha presidido una vista para decidir sobre la situación personal del condenado. Tanto la Fiscalía como la acusación particular han solicitado que el joven permanezca en prisión ante el riesgo de fuga derivado de la gravedad de las penas solicitadas. Pese a que la defensa ha argumentado la existencia de arraigo familiar para solicitar su libertad, la magistrada ha acordado prorrogar la prisión provisional hasta que la sentencia sea firme.

El caso, que en el momento de los hechos supuso la detención de dos personas —el conductor y su copiloto, a quien se le imputó inicialmente un delito de encubrimiento—, queda ahora pendiente de la redacción de la sentencia definitiva que fije la cuantía de las indemnizaciones y los años exactos de reclusión para el principal responsable.