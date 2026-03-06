Alberto Rosa 06 MAR 2026 - 17:01h.

El atestado policial del accidente recoge las declaración del maquinista la noche del accidente

La apertura de las cajas negras de los trenes de Adamuz, Córdoba: la CIAF analiza el contenido

Continúa la investigación por el trágico accidente ferroviario de Adamuz que dejó 46 muertos y 120 heridos. Apenas seis horas después del suceso, a las 2 de la madrugada del pasado 19 de enero, agentes de la Policía Judicial tomaron declaración a al maquinista del tren Iryo siniestrado.

Tal y como recogen los diarios de Vocento, el profesional tenía algunas lagunas que le impedían recordar “datos concretos”. Le preguntaron por las causas del accidente, según el atestado policial recogido por el citado medio.

“No puedo precisar nada, ya que pueden haber ocurrido mil cosas. Por la posición en que he visto mi tren entiendo que ha recibido un impacto (del Alvia) y se ha salido, pero no soy perito y no sé lo que ha provocado”, respondió el maquinista a las preguntas de los agentes sobre si encontraba alguna explicación a lo ocurrido.

La apertura de las cajas negras

“Ha podido haber una rotura de carril, que el otro tren viniese ya descarrilado, aunque lo desconozco. Es mi opinión personal, pero ni lo sé ni puedo precisarlo”, relató a los investigadores. En la declaración hubo otras preguntas sobre otros aspectos como su trayectoria conduciendo trenes (cinco años), su entrada en Iryo en 2022, la obtención de la licencia en septiembre de 2016 o los tres años (2019-2022) que estuvo manejando coches de mercancías.

Las dependencias de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) en Madrid acogieron el pasado 5 de marzo la apertura de las cajas negras de los dos trenes siniestrados en la localidad cordobesa de Adamuz, en el accidente en el que murieron 46 personas y hubo más de 120 heridos el domingo 18 de enero.

El Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba), plaza número 2, encargado de la investigación del siniestro, autorizó el pasado 26 de febrero el acceso, extracción y análisis del contenido de las cajas negras de los dos trenes siniestrados, así como el acceso y extracción de los datos contenidos en las cámaras de seguridad instaladas en el interior del tren Iryo.