El cuerpo ha sido localizado en el paraje 'Barranco del Duende' después de que el pasado jueves se encontrara su vehículo

La Guardia Civil y grupos de voluntarios buscaban al septuagenario desde que se perdiera su pista el pasado 18 de febrero

GranadaEl peor de los desenlaces posibles se ha confirmado este viernes en el municipio de Alhama de Granada (provincia de Granada). Tras 16 días de angustiosa búsqueda, la Guardia Civil ha localizado el cuerpo sin vida de un hombre de 72 años cuya desaparición había movilizado a toda la comarca. El hallazgo se ha producido en el paraje conocido como el Barranco del Duende, en el mismo término municipal de Alhama, donde el fallecido residía y era una persona conocida entre sus vecinos.

La pista definitiva para localizar al septuagenario apareció este pasado jueves por la tarde, cuando las patrullas de búsqueda dieron con su vehículo. Este hallazgo permitió a la Guardia Civil, que ha coordinado el operativo desde el primer día, estrechar el cerco y concentrar los recursos de búsqueda en una zona mucho más concreta.

Tras intensas batidas realizadas durante la mañana de este viernes, los agentes finalmente han hallado el cadáver, cuya causa de la muerte está ahora pendiente de ser determinada por la autopsia.

Más de dos semanas de incertidumbre

La desaparición se produjo el pasado 18 de febrero. Desde el momento en que se interpuso la denuncia, se activó un protocolo que implicó tanto a los cuerpos de seguridad, como a numerosos allegados y vecinos del fallecido. Ante la falta de noticias durante los primeros días, el pasado 20 de febrero se organizó una quedada masiva para realizar batidas por las inmediaciones del pueblo, en un intento desesperado por encontrar cualquier pista sobre su paradero.

La imagen del hombre de 72 años se había difundido ampliamente a través de redes sociales, con la colaboración de organizaciones como la Asociación del Voluntariado de Protección Civil y Emergencias de Granada, que solicitaron ayuda ciudadana para tratar de localizarlo. Pese a los esfuerzos de los voluntarios y los especialistas, el paso de los días fue reduciendo las esperanzas de encontrarlo en buen estado de salud.

Pendientes de la autopsia

Tras la localización del cuerpo en el Barranco del Duende, el protocolo judicial se ha puesto en marcha para el levantamiento del cadáver. La Guardia Civil mantiene abiertas todas las hipótesis, aunque será el examen forense el que aclare si la muerte se debió a causas naturales, a un accidente debido a lo abrupto del paraje o a cualquier otra circunstancia.