Las cajas negras de Adamuz revelan que entre descarrilamiento y choque pasaron 15 segundos

Las cajas negras de los dos trenes accidentados el pasado 18 de enero en Adamuz, Córdoba, revelan que entre el primer síntoma de descarrilamiento del tren Iryo y la colisión con el tren Alvia pasaron sólo 15 segundos, según recoge una nota de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF).

La investigación recoge que a las 19:43:29 horas se produce una desconexión eléctrica del motor del tren, "la primera anomalía que se detecta como síntoma del descarrilamiento", mientras que quince segundos más tarde (a las 19:43:44 horas) la caja negra del Alvia "deja de almacenar datos".

Ese momento, por tanto, "corresponde presumiblemente al momento de la colisión entre ambos trenes", según el primer análisis de las cajas negras.

Estos datos, así como las imágenes del circuito interno del tren Iryo, se extrajeron el día 5 de marzo en presencia del Letrado de la Administración de Justicia, y con la participación de agentes de la UCO, investigadores de la CIAF, y personal de Iryo, Hitachi, Actren, Renfe Viajeros, Leonardo y Hasler Rail.

Las declaraciones del maquinista del Iryo

Continúa la investigación por el trágico accidente ferroviario de Adamuz que dejó 46 muertos y 120 heridos. Apenas seis horas después del suceso, a las 2 de la madrugada del pasado 19 de enero, agentes de la Policía Judicial tomaron declaración a al maquinista del tren Iryo siniestrado.

Continúa la investigación por el trágico accidente ferroviario de Adamuz que dejó 46 muertos y 120 heridos. Apenas seis horas después del suceso, a las 2 de la madrugada del pasado 19 de enero, agentes de la Policía Judicial tomaron declaración a al maquinista del tren Iryo siniestrado.

Tal y como recogen los diarios de Vocento, el profesional tenía algunas lagunas que le impedían recordar "datos concretos". Le preguntaron por las causas del accidente, según el atestado policial recogido por el citado medio.