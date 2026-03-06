Claudia Barraso 06 MAR 2026 - 18:15h.

El Hospital Reina Sofía de Córdoba ha celebrado con un emotivo acto el alta de Marta, la última niña ingresada tras el accidente de Adamuz

Marta, la última niña que aún permanecía ingresada tras el accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba, desde el pasado 18 de enero, ha recibido el alta con un emotivo acto que le han preparado algunos de sus médicos del Hospital Reina Sofía.

Entre aplausos y con una sonrisa inmensa, Marta ha podido regresar a su casa tras mucho tiempo ingresada en el hospital Fue una de las heridas por el accidente de Adamuz y desde allí fue trasladada al hospital donde ha permanecido hasta este viernes.

Los sanitarios han conseguido que dos profesores del Conservatorio Músico Ziryab asistiesen a su despedida y tocasen un par de piezas junto a la pequeña. De este modo, la niña ha ofrecido un pequeño concierto en directo a los que han sido sus médicos durante todos estos días. Entre ovaciones y aplausos los sanitarios se despedían de Marta, quien estaba deseando volver a casa con sus padres.

Marta afirma "haber tenido muchos dolores"

Tras recibir el alta y en un vídeo, publicado por el propio hospital, Marta, que ha afirmado haber tenido "muchos dolores" y haber pasado "una semana" en la UCI, donde no se "enteraba de nada", ha expresado su deseo de "volver a Madrid" para ver a sus amigas, aunque, tal y como ha señalado, durante su estancia en el Reina Sofía también ha hecho "dos amigas, Andrea y Daniela".

Los padres de la pequeña han querido agradecer el trato recibido al personal y haber querido tanto a su hija durante unos días de ingreso que parecía no llegar a su fin tras una pesadilla que sigue latente en sus corazones. Pero ahora solo celebran que Marta ya puede dormir en su casa y que pronto podrá estar de nuevo con sus amigas.

El número de heridos ingresados todavía, ha descendido a cinco, continuando uno de ellos ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Regional de Málaga, mientras que los otros cuatro siguen ingresados en planta. Hasta el momento se han tramitado 120 altas hospitalarias y un fallecimiento, que elevó el número de muertos por el accidente a 46.