El hombre murió ahogado al caer al río Guadiana cuando intentaba amarrar un bote auxiliar a un velero

Un testigo alertó a los servicios de emergencia al avistar un cuerpo en el puerto deportivo de La Laja

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La autopsia al cuerpo sin vida, hallado este jueves, en las inmediaciones del Puerto de La Laja, en El Granado, ha confirmado que pertenece a un hombre de nacionalidad francesa, desaparecido el pasado 14 de febrero en la localidad de Sanlúcar del Guadiana. El hombre murió ahogado al caer al río Guadiana cuando intentaba amarrar un bote auxiliar a un velero, según fuente de la Guardia Civil.

La autopsia y las pruebas forenses pertinentes han confirmado la identidad del cuerpo y que corresponde con la persona desaparecida en Sanlúcar del Guadiana, un hombre de 57 años, de nacionalidad francesa.

Salvamento Marítimo coordinó un operativo desde que se recibió el aviso de la desaparición del hombre en el Guadiana y durante varios días movilizó a embarcaciones, helicópteros y buzos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) del Instituto Armado, así como varias unidades portuguesas y patrullas terrestres de la Policía Marítima. Sin embargo, no ha sido hasta más de un mes después que se ha hallado el cuerpo del hombre que tenía una parcela en Huelva.

Un testigo alertó a los servicios de emergencia al avistar un cuerpo en el puerto deportivo de La Laja

Un testigo alertó este jueves, a las 12,20 horas, del hallazgo de un posible cadáver en la obra del puerto deportivo de La Laja, según ha indicado el 112 en una nota de prensa. Desde el centro coordinador se alertó a los Bomberos del Consorcio Provincial, a la Guardia Civil y al Centro de Emergencias Sanitarias 061.

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Los Bomberos han recuperado el cuerpo sin vida hasta la llegada del forense que ha realizado el levantamiento del cadáver. La víctima es una persona de unos 57 años.