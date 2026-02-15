Iván Sevilla 15 FEB 2026 - 16:16h.

El presunto ladrón desapareció en el río Bidasoa de Irún poco después de las 01:34 horas al lanzarse

Testigos habían visto al desaparecido forzando las cajas del dinero de una zona de lavado de vehículos

Compartir







GuipúzcoaCuriosa situación la que se encontró la Ertzaintza este 15 de febrero en el que siguen buscando a un hombre después de que se tirara al río Bidasoa que atraviesa la localidad de Irún (Guipúzcoa). Huía de los agentes tras robar.

Así lo han asegurado desde la policía vasca, que tuvo conocimiento de la comisión del delito a las 01:34 horas. Testigos avisaron de que dos individuos estaban forzando las cajas que recogen el dinero del lavado de vehículos.

PUEDE INTERESARTE Buscan a Pablo Cebolla, un joven de 20 años que se le vio por última vez en la entrada de una discoteca en Zaragoza

A las inmediaciones de una estación de servicio o gasolinera, unas patrullas se movilizaron para actuar contra los supuestos ladrones. Cuando vieron llegar a los efectivos, salieron corriendo de inmediato.

Desapareció en un cauce con fuerte corriente

Entonces, uno de ellos se lanzó al cauce fluvial, entre el puente de Behobia y la Isla de los Faisanes, según ha especificado la Ertzaintza. Desde ese momento, alertaron a los bomberos y a voluntarios de Cruz Roja.

Iniciaron los rastreos en embarcaciones para tratar de localizar al varón que había desaparecido en el agua. Las labores se han continuado al amanecer, ya que no dieron resultado en la oscuridad de la noche.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Los agentes han matizado que el río discurre con una fuerte corriente por las últimas precipitaciones registradas en la zona. Por lo que el hombre pudo ser arrastrado en su recorrido.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Además, la nula visibilidad impidió ver apenas por dónde lo llevó el agua y hasta qué punto. Salvamento Marítimo también está colaborando con la búsqueda, tras enviar inicialmente al helicóptero Helimer.

El otro presunto ladrón, detenido con droga

Desde la policía vasca han avisado a las autoridades francesas a través del CCPA, el Centro de Cooperación Policial y Aduanera de Hendaia por si apareciese en la región fronteriza con España.

En los trabajos participan igualmente recursos del Grupo del Perros de Salvamento de Euskadi y la sección acuática de la Unidad de Vigilancia y Rescate de la Ertzaintza.

Sobre el otro presunto ladrón, sí pudo ser detenido. Tiene 31 años y es de nacionalidad española. Está acusado de tentativa de robo con fuerza. Cuando los agentes le cachearon, comprobaron que tenía 100 gramos de hachís en una tableta.