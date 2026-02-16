Se trata de un hombre de nacionalidad francesa que intentaba acceder a su parcela en el municipio onubense

Este lunes continúa la búsqueda con el helicóptero Helimer 211

Compartir







HuelvaSalvamento Marítimo, Guardia Civil y efectivos de Portugal buscan desde el sábado a un hombre de 58 años que cayó al río Guadiana cuando intentaba acceder a tierra desde su embarcación en Sanlúcar de Guadiana (Huelva).

Así lo han indicado a Europa Press desde la Guardia Civil y Salvamento Marítimo, señalando que los hechos se produjeron el sábado por la tarde --concretamente el aviso llegó a las 19,34 horas-- y se trata de un hombre de nacionalidad francesa que intentaba acceder a su parcela en el municipio onubense. Según ha adelantado el diario HuelvaHoy, esta persona reside en Sanlúcar de Guadiana.

PUEDE INTERESARTE Continúa la búsqueda de una persona desaparecida tras caer al río Pisuerga en Valladolid

De este modo, el sábado se movilizaron por parte de Salvamento Marítimo las embarcaciones Salvamar Vela, LS Aguazul de Cruz Roja Huelva, con base en Isla Cristina y con el que tiene convenio de colaboración, y un helicóptero, así como participaron también dos embarcaciones de la Guardia Civil y buzos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) del Instituto Armado, así como unidades portuguesas buscan en su zona.

De la misma manera, el dispositivo continuó el domingo y este lunes trabajan en las labores de búsqueda barcos del Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil, los buzos del GEAS, el equipo Pegaso --especialista en Gestión Aeronáutica y Seguridad Operacional--, que operan un dron por la zona, el servicio aéreo del Instituto Armado y patrullas de Seguridad Ciudadana.

Por parte de Salvamento Marítimo, se encuentra en la zona una embarcación desde las 09,00 horas de este lunes y sobre las 16,00 horas se activará el helicóptero Helimer 211.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Rescate de tres tripulantes

De otro lado, este domingo Salvamento Marítimo rescató a tres tripulantes de un velero que se encontraba a la deriva y con una vía de agua a unos 63 kilómetros de la costa onubense. Según ha indicado en sus redes sociales, la operación de emergencia se activó tras el reporte de un 'mayday' emitido por el Centro de Coordinación de Salvamento (MRCC) de Lisboa.

De este modo, los controladores del Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo CCS Huelva asumieron la gestión de la emergencia, desviando a tres buques mercantes que navegaban por la zona. Finalmente fue el helicóptero Helimer 211 los que evacuaron a los tripulantes en aparente "buenas condiciones", sin requerir asistencia médica, aunque posteriormente se requirió una ambulancia no medicalizada.