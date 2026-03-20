Claudia Barraso 20 MAR 2026 - 14:55h.

Uno de los jóvenes investigados por la muerte de Aarón, el joven apuñalado a las puertas de un colegio de Sevilla, ha sido puesto en libertad

El juez exime de responsabilidad al instituto de Gerena donde murió apuñalado Aaron de 17 años

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Acuerdan la puesta en libertad provisional de uno de los investigados por el asesinato de Aarón Muñoz, un joven de 17 años que recibió una puñalada mortal en el corazón a la salida del Instituto de Gerena, Sevilla, en enero. La jueza que investiga el caso ha decidido poner en libertad a uno de los acusados, a pesar de que sigue siendo investigado por un delito de asesinato.

Este varón abonó la fianza de 2.500 euros y mostró su “arrepentimiento” en una carta. Él fue quien golpeó a la víctima con un bate de béisbol antes de que el otro acusado le agrediese con la navaja. A.M.D había ingresado en prisión el 10 de enero de 2025. Un juez rechazó hasta en dos ocasiones su petición de excarcelación, pero en diciembre la Fiscalía aceptó su puesta en libertad con una fianza de 3.000 euros, según informan medios como 'El Diario de Sevilla'.

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La jueza que tomó la decisión de poner en libertad al acusado acordó su salida de la cárcel basándose en el arrepentimiento que mostraba en una carta que escribió el mismo. La investigación sigue abierta y como investigados hay dos menores, la novia del presunto asesino y un familiar de ésta.

La familia de Aaron se opone a esta decisión

Las autoridades analizaron los teléfonos móviles de los implicados, lo que hace que el investigado no pueda “eliminar la posibilidad de destrucción de pruebas por el investigado”. Sin embargo, la familia de Aarón se ha opuesto rotundamente a la excarcelación de A.M.D, explicando que el investigado “utilizó un objeto contundente para golpear a la víctima en los instantes inmediatamente” a recibir la puñalada mortal.

En la carta que escribió el joven arrepintiéndose de la agresión y la muerte de Aarón, afirma que tanto él como el resto de implicados en el caso acudieron “libre y voluntariamente a la salida del IES Gerena, armados, con la única intención de quitarle la vida a Aarón”. La familia de la víctima insiste en que el asesinato fue planeado con antelación y reiteran que el joven que será excarcelado “está totalmente implicado”.