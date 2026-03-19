Redacción Andalucía Sevilla, 19 MAR 2026 - 15:43h.

Los hechos ocurrieron a la salida del instituto, fuera del recinto escolar, un elemento clave en la decisión del juez

La investigación continúa centrada en el presunto autor de la agresión, un joven mayor de edad, así como en las circunstancias concretas que rodearon el ataque

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El juez que investiga la muerte de Aaron Muñoz Centeno, un menor de 17 años apuñalado en la localidad sevillana de Gerena, ha descartado que el instituto en el que estudiaba y a las puertas de donde ocurrieron los hechos, tenga responsabilidad.

Según se desprende de la resolución judicial, de la que se ha hecho eco el Diario de Sevilla, el magistrado considera que la agresión mortal responde a un episodio de violencia entre jóvenes, sin que exista negligencia atribuible al centro educativo.

La familia de la víctima pedía a la jueza que investigara las posibles responsabilidades

La madre de Aarón interpuso el pasado mes de enero una denuncia en la que pedía al juez que investigara las posibles responsabilidades penales derivadas de una presunta falta de diligencia o de supervisión por parte de los responsables del centro.

En concreto, señalaba al director, al jefe de estudios del IES Gerena y a aquellos profesores que eran conocedores de los problemas de convivencia existentes en el instituto y que, según la denuncia, no evitaron el uso del teléfono móvil dentro del mismo.

Una investigación que continua abierta

Los hechos ocurrieron a la salida del instituto, fuera del recinto escolar, un elemento clave en la decisión del juez.

La investigación continúa centrada en el presunto autor de la agresión, un joven mayor de edad, así como en las circunstancias concretas que rodearon el ataque. Las primeras indagaciones apuntan a la existencia de conflictos previos entre los implicados.

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Los hechos ocurrieron el ocho de enero de 2025. El joven de 17 años de edad, fallecía después de haber sido apuñalado por otro joven a la salida del instituto donde estudiaba en Gerena, en Sevilla.

Alrededor de las 14:30 los servicios de emergencias recibían una llamada de alerta de una persona que indicaba que un joven de unos 17 años había sido apuñalado con un objeto punzante en la Avenida de las Lumbreras, en una parada de autobús cercana a la salida del instituto de la localidad.

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Un suceso que conmocionó a toda la comunidad educativa, por la gravedad de los hechos, y a los vecinos de Gerena y Aznalcóllar donde residía la víctima, que decreto tres días de luto.