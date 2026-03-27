Agencia EFE Redacción Andalucía 27 MAR 2026 - 15:05h.

La Fiscalía de Menores atribuye al joven los delitos de asesinato en tentativa y violencia física y psíquica habitual en el ámbito de la violencia doméstica

Un joven apuñala repetidamente a su madre en la cabeza y en los ojos en Vícar, Almería

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El Juzgado de Menores de Almería ha acordado el internamiento en un centro del chico de 17 años que fue detenido por apuñalar en la cabeza a su madre, de 41 años, en una zona aislada del municipio de Vícar (Almería).

Según han informado a EFE fuentes judiciales, la medida se ha adoptado a petición de la Fiscalía de Menores, que atribuye al joven los delitos de asesinato en tentativa y violencia física y psíquica habitual en el ámbito de la violencia doméstica.

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Heridas de arma blanca en la cabeza, rostro y manos

El arresto del menor lo practicó la Policía Local de Vícar durante la noche del miércoles tras ser localizado en actitud sospechosa en el núcleo de Puebla de Vícar e identificado gracias a los datos e información que había facilitado previamente la Guardia Civil.

Los hechos ocurrieron pasadas las 09.00 horas de esa misma mañana en la vía conocida como Carretera del Butano, momento en el que el servicio de Emergencias 112 activó a los sanitarios y a los cuerpos policiales tras recibir una alerta por la agresión con arma blanca.

La víctima, de origen africano, tuvo que ser evacuada de urgencia al Hospital de Poniente para ser atendida de los cortes y heridas sufridos en la cabeza y en el rostro a manos de su propio hijo, en un caso cuya investigación mantiene abierta el instituto armado.