Iván Sevilla 29 MAR 2026 - 19:03h.

La afectada no podía continuar el recorrido de la tirolina que hay en la vía ferrata La Araña, la más extensa de Andalucía

Con ayuda de un helicóptero, los especialistas en rescates de montaña auxiliaron a la mujer sin que sufriera daños

Compartir







GranadaLlamativo rescate el que tuvo que realizar la Guardia Civil en Güéjar Sierra (Granada), ya que una mujer se había quedado bloqueada en mitad del recorrido de una tirolina de 130 metros.

Tal y como mostró en un vídeo la Benemérita, dos especialistas del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) acudieron en un helicóptero al entorno rocoso para auxiliarla.

PUEDE INTERESARTE Rescatan a un operario en estado crítico tras quedar atrapado entre las ramas de una palmera en Valencia

Por su propia cuenta no podía ni avanzar para completar el trayecto ni tampoco retroceder al punto de salida, por las características de este tipo de instalaciones típicas del turismo de aventura.

El rescate de la afectada se llevó a cabo sin percance alguno, tras descender los agentes al punto donde estaba atascada, asegurarla con un arnés y subirla para trasladarla por el medio aéreo a un lugar seguro.

PUEDE INTERESARTE Los bomberos de Murcia rescatan a un joven que estaba atrapado en un contenedor de ropa

La tirolina más larga de España en una vía ferrata

En concreto, la senderista suspendida en lo alto y que no sufrió daños se encontraba recorriendo la vía ferrata conocida como La Araña, ubicada a los pies de Sierra Nevada.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Según aseguró el Ayuntamiento de Güéjar Sierra cuando inauguró en julio del 2024 esta tirolina, se trata de la más larga de España en este tipo de recorridos por paredes rocosas tan escarpadas.

Como vía ferrata también es la más extensa de la comunidad autónoma de Andalucía, pues tiene 860 metros en total. A lo largo de la ruta se atraviesan dos tirolinas, escaleras, puentes tibetanos y péndulos.