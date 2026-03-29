La afectada no podía continuar el recorrido de la tirolina que hay en la vía ferrata La Araña, la más extensa de Andalucía
Con ayuda de un helicóptero, los especialistas en rescates de montaña auxiliaron a la mujer sin que sufriera daños
GranadaLlamativo rescate el que tuvo que realizar la Guardia Civil en Güéjar Sierra (Granada), ya que una mujer se había quedado bloqueada en mitad del recorrido de una tirolina de 130 metros.
Tal y como mostró en un vídeo la Benemérita, dos especialistas del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) acudieron en un helicóptero al entorno rocoso para auxiliarla.
Por su propia cuenta no podía ni avanzar para completar el trayecto ni tampoco retroceder al punto de salida, por las características de este tipo de instalaciones típicas del turismo de aventura.
El rescate de la afectada se llevó a cabo sin percance alguno, tras descender los agentes al punto donde estaba atascada, asegurarla con un arnés y subirla para trasladarla por el medio aéreo a un lugar seguro.
La tirolina más larga de España en una vía ferrata
En concreto, la senderista suspendida en lo alto y que no sufrió daños se encontraba recorriendo la vía ferrata conocida como La Araña, ubicada a los pies de Sierra Nevada.
Según aseguró el Ayuntamiento de Güéjar Sierra cuando inauguró en julio del 2024 esta tirolina, se trata de la más larga de España en este tipo de recorridos por paredes rocosas tan escarpadas.
Como vía ferrata también es la más extensa de la comunidad autónoma de Andalucía, pues tiene 860 metros en total. A lo largo de la ruta se atraviesan dos tirolinas, escaleras, puentes tibetanos y péndulos.