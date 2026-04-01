Mabel Cupet Sevilla, 01 ABR 2026 - 05:30h.

Los alpinistas han desplegado la bandera de Sevilla en cada una de las cimas escaladas

Han recibido la felicitación del alcalde de Sevilla por llevar a cabo tal hazaña entre los dias 5 y 8 de marzo

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La alta montaña ha escrito una nueva página con acento sevillano. Jesús Olmedo, José Ignacio Fernández, Javier Boceta y Manuel Vázquez, este último guía de alta montaña y líder de Aventura Montaraz, cuatro alpinistas de Sevilla, han culminado una hazaña que, marca un antes y un después, al ascender en menos de 48 horas cuatro de las cumbres más emblemáticas del Alto Atlas marroquí, en un desafío que ha combinado exigencia física, técnica y un profundo espíritu de equipo.

La expedición, desarrollada entre los días 5 y 8 de marzo, llevó a los montañeros a alcanzar las cimas de Akioud (4.030 metros), Toubkal (4.167 metros), Inouzzer (4.010 metros) y Tibherine (3.887 metros), en un recorrido de alta dificultad marcado por las condiciones del invierno en la montaña. Las bajas temperaturas, la altitud, la nieve obligaron al equipo a emplear material técnico como crampones y piolet, además de mantener una coordinación precisa en cada tramo del ascenso.

La bandera de Sevilla desplegada en cada una de las cimas

Completar este itinerario en tan solo dos días completos no solo exige una preparación física sobresaliente, sino también experiencia, estrategia y una gran fortaleza mental. Cada cumbre representó un reto en sí misma, pero también un paso más dentro de un objetivo mayor que requería constancia y concentración. En ese equilibrio entre resistencia y compañerismo se forjó una gesta que trasciende lo deportivo.

Más allá del logro deportivo de estos alpinistas en la montaña, la expedición tuvo un claro componente simbólico. En cada una de las cimas, los alpinistas desplegaron la bandera de Sevilla, llevando el nombre de la ciudad hasta lo más alto del Atlas.

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Durante la travesía, el equipo también tuvo ocasión de interactuar con comunidades locales, en un intercambio que aportó una dimensión humana al reto deportivo.

Han recibido la felicitación del alcalde de Sevilla

Una hazaña que no ha pasado desapercibida. El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha trasladado su felicitación a los cuatro alpinistas, destacando el valor de un logro que, en sus palabras, representa “una brillante página del deporte de alta montaña” y contribuye a situar el nombre de la ciudad en el panorama internacional.

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Así, entre montañas, estos cuatro sevillanos que ya han hecho historia, han demostrado que los límites están para superarse y que no hay reto que no se pueda cumplir, incluso a miles de metros de altura.