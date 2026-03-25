Mabel Cupet Sevilla, 25 MAR 2026 - 06:30h.

Un tocado único que no ha dejado indiferente a nadie, elaborado en Andalucía por los sombrereros de Vivas Carrión

Los diseñadores Felipe Vivas y Manuel Carrión llevan 25 años en el oficio y no es la primera vez visten a una estrella internacional

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Dicen de Rosalía que tiene un estilo propio y reconocible, donde mezcla flamenco, streetwear, lujo y referencias culturales. Un estilo provocador y arriesgado que no sigue la moda sino que la crea. Y que todo lo que se pone, se convierte en tendencia.

En esta ocasión, las miradas están puestas en una pieza única que la artista internacional ha lucido en su gira Lux. Un tocado 'made in Sevilla' que ha llamado la atención y que pone en valor la moda andaluza. Se trata uno de los elementos más llamativos del espectáculo, un tocado único, íntegramente elaborado en Andalucía por los sombrereros de Vivas Carrión.

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Sus creadores, Felipe Vivas y Manuel Carrión, han fusionado tradición, historia y modernidad en una pieza que se ha convertido en un símbolo del espectáculo.

Más de dos décadas de experiencia

Estos diseñadores llevan más de 25 años en el oficio y no es la primera vez que visten a una artista internacional. Sus manos han elaborado piezas únicas lucidas por cantantes de la talla de Madonna o Lady Gaga y actrices como Sharon Stone. Entre sus musas se encuentran Nati Abascal, Rosy de Palma o Cósima Ramírez.

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Encargos como este suponen un aliciente más a su larga trayectoria. Un proceso creativo en el que han combinado fieltros, moldes y costuras para dar forma a esta obra artesanal. La estructura se planificó cuidadosamente en dos secciones para garantizar un acabado preciso y elegante. Nos cuenta Felipe Vivas que han utilizado la técnica de alambrado y ensedado, todo ello hecho a mano y cuidado al detalle: “Estamos muy contentos con el resultado”.

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Desde su taller en Sevilla, los artesanos explican que su inspiración proviene de sus raíces andaluzas y de referencias históricas: “Cada pieza refleja nuestra identidad, siempre con un toque contemporáneo”, señala.

Un encargo a contra reloj

La fabricación del tocado les llevó cerca de dos semanas y requirió la colaboración de cuatro profesionales “incluso tuvimos que contratar a una persona más y trabajar los fines de semana”. El encargo llegó como una sorpresa y rápidamente se pusieron manos a la obra. Aseguran que el equipo de Rosalía ya tenía una idea clara basada en diseños históricos de tocados del siglo XVI usados por la nobleza europea. Esto les puso sobre la pista y empezaron a ver fotos de la época en busca de inspiración.

Para Felipe y Manuel, acostumbrados a trabajar con artistas y diseñadores de renombre como Palomo Spain, con el que aseguran trabajan a menudo, este proyecto ha tenido un significado especial, al que han puesto todo su conocimiento y cariño, pero como todo lo que hacen. Reconocen que están encantados con el trato del equipo de estilistas de Rosalía.

No es la primera vez que Rosalía acude a ellos

Vivas nos cuenta que no es la primera vez que la cantante se pone un modelo elaborado por ellos, fue en la semana de la moda de París cuando ya lució uno, y nos adelanta, que Rosalía, les encargo dos tocados, uno de ellos que aún no ha lucido y que esperan que lo haga a lo largo de su gira.

En más de dos décadas de trabajo estos diseñadores han hecho de todo, aunque reconocen que tienen cuentas pendientes. Una de ellas es la de realizarle un tocado a la cantante Liza Minnelli o a la reina Letizia.

Pero más allá de su función estética en el escenario, este tocado de esta firma sevillana simboliza cómo la artesanía andaluza puede trascender fronteras, mostrando que la tradición y la creatividad pueden unirse para conquistar la escena internacional.

Una empresa con tradición y proyección internacional

Vivas Carrión es una reconocida firma de sombreros y tocados artesanales fundada por los diseñadores Felipe Vivas y Manuel Carrión. Con más de dos décadas de experiencia en el oficio, ambos artesanos han perfeccionado un estilo propio que combina tradición, técnica y creatividad. Sus piezas, elaboradas cuidadosamente a mano, han alcanzado proyección internacional y son admiradas por su calidad, elegancia y carácter único.

Una empresa que diseña en Sevilla pero que envía a todo el Mundo. Sus sombreros y tocados artesanales, para hombres y mujeres, son piezas únicas pensadas para quienes quieren destacar. En su tienda online se puede encontrar diseños exclusivos que aportan personalidad y un toque especial. Desde sombreros clásicos hasta tocados modernos para fiestas temáticas, cada pieza está creada para marcar la diferencia.