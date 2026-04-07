Muere Christine Ruiz-Picasso, nuera del pintor malagueño y viuda de su hijo primogénito

Celia Molina Agencia EFE 07 ABR 2026 - 15:07h.

Christine era la viuda de Paulo Ruiz -Picasso, que falleció en 1975 por una enfermedad hepática causada por su alcoholismo

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Christine Ruiz-Picasso, nuera del pintor malagueño y gran artífice, junto a su hijo Bernard, de la creación del Museo Picasso de Málaga, ha fallecido a los 97 años en su casa de la Provenza, en Francia, según han informado este martes a EFE fuentes de la pinacoteca. Era viuda de Paulo Ruiz-Picasso, hijo de Pablo Picasso y de Olga Khokhlova, e impulsó el citado museo, que se abrió en octubre de 2003 y recibe ya 800.000 visitantes al año.

Christine Ruiz-Picasso era presidenta de honor del museo, junto con quien ostenta la Presidencia de la Junta de Andalucía. Por su generosidad recibió en 2003 la Gran Cruz de Alfonso X El Sabio, y el Auditorio del Museo fue bautizado con su nombre para perpetuar su estrecho vínculo con el mismo. Sus exequias fúnebres, tras fallecer el pasado lunes a las 18:00 h, se anunciarán próximamente.

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Christine fue la segunda mujer de Paulo Ruiz -Picasso, el hijo primogénito del famoso pintor, que trabajó como chófer para su propio padre. Desgraciadamente, murió de forma prematura, a los 54 años, tras una enfermedad hepática causada por su alcoholismo. Junto a su viuda, Paulo tuvo a su hijo Bernard, que siempre recuerda a su abuelo Pablo como un hombre muy "cariñoso" al que le encantaba "montar tertulias con sus amigos". Tanto su padre, como su abuela, Olga, inspiraron a Picasso para pintar su famoso cuadro 'La Maternidad'.

Christine era "hija adoptiva" de Málaga

Bernard, de 66 años, ha perdido ahora también a su madre, si bien todavía no se ha pronunciado públicamente sobre el deceso. Al enterarse de su muerte, el alcalde de Málaga, Paco de la Torre, sí ha publicado un sentido texto en su cuenta de Instagram, acompañado de dos fotografías en las que aparece estrechando la mano de la fallecida:

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"Christine Ruiz-Picasso fue artífice del impulso cultural de la ciudad. Su generosidad, junto a su hijo Bernard, permitió la creación del Museo Picasso de Málaga, uno de nuestros hitos culturales, en 2003. Un año más tarde, recibió el título de Hija Adoptiva y la Medalla de la Ciudad. Porque donó el grueso de la colección permanente del museo, contribuyendo a que seamos un referente internacional, acercando la obra de Picasso a las generaciones presentes y a las futuras. Transmito con este mensaje el pésame de Málaga a su familia y la gratitud, enorme gratitud, de la ciudad. Descanse en paz", ha dicho en sus redes.

La muerte de este familiar del pintor se produce en medio del polémico debate que ha generado el PNV sobre el traslado del Guernica, el cuadro más famoso de Picasso, del Museo Reina Sofía al principal de Bilbao. El senador Igotz López ha llevado este martes al pleno de control del Senado la petición de traslado temporal de la obra al Musseo Guggenheim Bilbao entre el 1 de octubre de 2026 y el 30 de junio de 2027, con motivo del 90º aniversario de la constitución del primer Gobierno Vasco y del bombardeo de Gernika.