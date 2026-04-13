Claudia Barraso 13 ABR 2026 - 17:36h.

Sorpresa en una playa de Fuengirola al encontrar a una joven caminando atada y a cuatro patas siguiendo a otro chico: la moda similar a los 'therians'

'Therian', el llamativo fenómeno viral que arrasa en redes: personas que tienen "conexiones espirituales" con animales y los imitan

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Los ‘therians’ parece no pasar de moda y todavía hay mucha gente que sigue comportándose como animales en la vía pública, pero la gente sigue impactándose cuando ve a algún joven caminar a cuatro patas o hacer el ruido del animal con el que se sienten identificados.

Es el caso de dos jóvenes que caminaban por la playa. Él caminaba de pie con una mochila mientras ella lo hacía a cuatro patas y corriendo como si fuese un perro por la arena de la playa. Su acompañante parecía no extrañarse de lo que hacía, es más, parecía que paseaba a la joven como si se tratase de su mascota. En esta ocasión no llevaba correa, ya que en muchos otros vídeos se ha podido ver a personas atadas por una correa caminando como un animal.

En el vídeo, aparecen los dos jóvenes acercándose a la orilla de la playa mientras una persona les graba desde el balcón de una vivienda. No parecen estar haciendo ningún tipo de reto o algún juego, sino que parece que siguen la moda de los ‘therians’. El ‘Diario de Almería’ confirma que es similar a lo que ocurrió hace solo unas semanas en un supermercado, donde aparecía una joven con correa caminando igual que la chica de la playa y siendo paseada por otra persona.

Las reacciones al vídeo

Como el anterior vídeo, este curioso paseo por la playa también ha generado muchas reacciones por parte de los usuarios en redes sociales. Hay quienes defienden que hay que comprender a estas personas y que cada uno es libre de vivir su vida como quiera, pero muchos otros criticaban el comportamiento de los jóvenes diciendo que ante todo son personas, no animales.

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El vídeo ha sido grabado en una playa de Fuengirola. Aunque no han confirmado que se trate de ‘therians’ ya que no llevan máscara ni pintura, ni ningún otro accesorio que puedan indicar que están caracterizados de algún tipo de animal con el que se identifican, el caminar y la normalidad con la que ambos actúan es muy similar al modo de actuar que siguen los jóvenes.