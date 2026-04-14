Mabel Cupet Sevilla, 14 ABR 2026 - 14:29h.

Se han llevado varios miles de euros, destinados a pagar el viaje de los chicos al Castillo de las Guardas.

La Guardia Civil ya investiga el hecho para dar con los autores

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Los alumnos y profesores del colegio público de Infantil y Primaria Miguel de Cervantes en Lucena del Puerto, Huelva, no salen de su asombro. Un misterioso robo que les ha dejado sin una de las actividades más esperadas del curso, la excursión de primavera.

170 alumnos tendrían que haber disfrutado ayer de una jornada de ocio en la reserva natural del Castillo de las Guardas, pero se vieron obligados a quedarse en el municipio por la desaparición del dinero. Ante la decepción del momento y la imposibilidad de realizar el trayecto, el centro improvisó un plan alternativo trasladando a los alumnos a un merendero cercano para que, al menos, pudieran compartir la merienda fuera de las aulas.

Una jornada frustrada para los escolares

Los hechos se descubrieron a primera hora, cuando responsables del centro comprobaron que el dinero recaudado para distintas excursiones había desaparecido. Se trataba de fondos reunidos con esfuerzo durante semanas por familias y alumnos, destinados a costear viajes y actividades educativas fuera del aula. Entre ellas, destacaba la visita programada al Castillo de las Guardas, una de las citas más esperadas por los estudiantes.

El robo ha tenido lugar este fin de semana pasado ya que como nos cuenta el director del centro, Jesús Rodríguez, el dinero fue guardado por la profesora en la caja fuerte el pasado viernes y el lunes cuando llegaron no estaba.

Miles de euros destinados a viajes escolares

Han desaparición varios miles de euros, en torno a 8.000, un dinero destinado a financiar el autobús y la entrada al parque natural, lo que ha provocado una profunda conmoción entre la comunidad educativa, que ahora trata de asimilar lo ocurrido.

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“Es una impotencia muy grande” nos dice Rodríguez, quien asegura que el Ceip Miguel de Cervantes es un colegio familiar, pequeño en el que se conocen todos y donde no hay problemas de convivencia, “es una vergüenza”.

Indignación en la comunidad educativa

Cuatro clases de tercero y cuarto de Primaria han visto cancelada su excursión, mientras que alumnos de segundo de ESO también se han visto afectados por la pérdida del dinero, ya que parte de esa recaudación era para el viaje de fin de curso a Madrid. Un dinero que no han perdido del todo los alumnos de ESO porque como cuenta el director en diciembre tuvieron que hacer un pago para la reserva.

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La noticia ha generado sorpresa, tristeza y frustración tanto entre los estudiantes como entre sus familias y los profesores, que lamentan no solo el perjuicio económico, sino también el golpe emocional para los menores.

“Es una desilusión tremenda para los niños”, comentan desde el entorno educativo, donde aún cuesta entender cómo alguien ha podido sustraer una cantidad destinada para ocio de los pequeños.

Unos hechos que están siendo investigados

La Guardia Civil ya ha iniciado una investigación para esclarecer lo sucedido en este centro escolar. Agentes del instituto armado se han desplazado hasta el colegio para recabar pruebas y tratar de identificar al responsable o los responsables del robo.

Por ahora, no se han producido detenciones, pero las pesquisas continúan abiertas.

El centro busca soluciones para mantener la excursión

Mientras tanto, la comunidad educativa del colegio Miguel de Cervantes se enfrenta al reto de buscar soluciones que permitan a los alumnos recuperar, en la medida de lo posible, las actividades perdidas. Un suceso que ha truncado la ilusión de decenas de niños.

Pero que no les ha robado las ganas de seguir luchando. “Vamos a encontrar la manera de que los niños no pierdan la excursión, vamos a intentar hacer lo imposible” dice Jesús Rodríguez, quien hace un llamamiento a la solidaridad y que busca ya la forma de realizar algún evento que les ayude a recuperar la ilusión.