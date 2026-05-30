Felipe VI ha felicitado a la princesa porque se nota que ha "disfrutado" de la formación militar

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El rey Felipe VI ha celebrado este sábado, en el brindis por el Día de las Fuerzas Armadas celebrado en Vigo, el "esfuerzo y brillantez" de la princesa Leonor durante su formación militar.

Don Felipe, vestido con el uniforme de gala del Ejército de Tierra, ha remarcado que aunque Leonor es todavía alférez alumna, ha añadido una cualidad "muy reciente" que la convierte en alférez alumna cazador paracaidista, de ahí el emblema que ha llevado en el uniforme durante la jornada.

El otro emblema de estudiante fundamental como piloto lo llevará a partir del año que viene cuando reciba el despacho de teniente, ha explicado el rey en el brindis, en un vídeo difundido por la Casa Real en redes sociales.

"No soy yo el que lo tenga que decir, pero como padre lo puedo decir"

"Es una anécdota importante porque cierra un ciclo de formación después de estos tres años que ha completado con mucho esfuerzo y brillantez. No soy yo el que lo tenga que decir, pero como padre lo puedo decir... Y como mando supremo ya veremos", ha señalado el rey en tono de broma y entre las risas de los presentes.

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Felipe VI ha felicitado a la princesa porque se nota que ha "disfrutado" de la formación militar, algo que le "alegra mucho", en una jornada en la que la princesa Leonor asistía por vez primera junto a su padre al desfile militar con motivo del Día de las Fuerzas Armadas.

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El rey ha finalizado el brindis con unas palabras dedicadas a los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil, "hombres y mujeres al servicio de España en tantos lugares del mundo".

"Por vosotros, por vuestras familias, que hay que acordarse de que tienen, y que les echan de menos y les apoyan. Y por todos los que nos han acompañado para celebrar a las Fuerzas Armadas. Todos juntos, por lo que más nos une, por España", ha finalizado.