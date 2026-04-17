Encuentran el cadáver de un hombre de 92 años calcinado en una zona de pastos en Bormujos, Sevilla

Encuentran un cadáver totalmente calcinado e irreconocible en un camino en Almadén, Ciudad Real

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El cadáver de un hombre ha sido hallado calcinado este viernes en una parcela de la localidad sevillana de Bormujos, según ha informado el servicio de Emergencias 112 de Andalucía. Un hombre de 92 años ha sido encontrado muerto en una parcela de la localidad sevillana. Los servicios de emergencia 112 han informado de que los efectivos de bomberos que acudieron hasta el lugar alertados por el hallazgo, encontraron el cadáver el hombre totalmente calcinado.

El suceso se ha producido sobre las 12:08 horas, cuando un familiar de la víctima, de 92 años, ha encontrado el cuerpo sin vida junto a una zona de pastos quemados en una parcela en el Camino Solano, frente al cementerio municipal. Los familiares fueron quienes alertaron a las autoridades tras encontrar totalmente quemado el cuerpo del hombre.

Al lugar han acudido efectivos de Policía Local, Guardia Civil y del Centro de Emergencias Sanitarias 061, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud, que ha certificado la defunción en el lugar. Por el momento no han confirmado qué le sucedió al hombre de elevada edad ni qué hacía en la zona de pastos quemados.

Todo lo que se sabe del hallazgo del cadáver del hombre

Los familiares tuvieron que dar aviso rápidamente a los agentes y hasta la parcela acudieron varias patrullas de la Policía Local, Guardia Civil y los sanitarios del Centro de Emergencias Sanitarias 061. Los sanitarios no pudieron hacer nada por salvarle la vida.

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El cuerpo del hombre fue encontrado por sus propios familiares totalmente calcinado. Es posible que el hombre se hubiese desorientado y hubiese acabado en la zona de pastos quemados, donde falleció debido al fuego provocado. Cuando llegaron los servicios de emergencia y las autoridades llegaron, ya era demasiado tarde para poder salvarle la vida.