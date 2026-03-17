El crimen del Puerto, resuelto: una cita, un robo, 48 horas de secuestro y un coche con un cadáver calcinado

El crimen del Puerto comenzó con un coche calcinado con un cadáver dentro: una pareja ha sido detenida por secuestro, robo y asesinato

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El crimen el Puerto de Santa María causó conmoción. Primero, se encontró un coche calcinado con un cadáver dentro. Era el de un joven de 48 años del que su familia había denunciado su desaparición ante "lo inusual" de este comportamiento. Decenas de agentes se pusieron manos a la obra para descifrar qué había ocurrido. Descartado el suicidio se pusieron en marcha para localizar a las últimas personas que le habían visto con vida.

La víctima desapareció en la madrugada del 22 de febrero, domingo de Carnaval. Se despidió de sus amigos en Cádiz y se fue en su coche al puerto a encontrarse con una mujer con la que había concertado una cita en el domicilio de ella, informa El Diario de Cádiz.

Una transacción de 5.000 euros en las horas en las que estaba desaparecido fue la pista clave. Aunque al hombre, presuntamente coaccionado vistos los hechos, envió un audio a su familia esta no concebía su desaparición. La pareja que recibió el dinero dio versiones contradictorias sobre lo ocurrido. Pasaron de testigos a investigados. Más al saber que ambos tenían antecedentes por delitos contra las personas y el patrimonio.Eran delincuentes comunes que no formaba parte del entorno del fallecido. En tres semanas, el misterio del cuerpo calcinado parecía resuelto.

Retenido 48 horas, coaccionado, robado y asesinado al intentar huir de una casa

Todo indica que la cita era una trampa en la que el hombre fue retenido durante 48 horas, coaccionado para realizar transferencias bancarias y asesinado cuando intentó huir. Posteriormente trasladaron el cuerpo hasta el interior de un coche al que le prendieron fuego en un carril.

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Las pesquisas, desarrolladas por agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de las comisarías de Cádiz y El Puerto de Santa María, han señalado que el hombre pudo haber sido mantenido contra su voluntad en el interior de una vivienda, donde habría sido amenazado y agredido para obligarle a efectuar movimientos bancarios de elevado importe a favor de dos hombres, los arrestados este lunes.

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"Tuvo muy mala suerte". Con estas palabras concluyó este martes su intervención el inspector jefe de la Brigada de Policía Judicial de Cádiz en relación con la muerte violenta de este hombre de 48 años, al que una cita le costó la vida.