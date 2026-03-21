La Policía y la Guardia Civil investiga el hallazgo de un cadáver totalmente calcinado en la localidad de Almadén, Ciudad Real

Fuentes municipales han señalado que, de momento, "se desconocen las circunstancias y la identidad del fallecido"

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AlmadénEl cuerpo de un hombre totalmente calcinado e irreconocible ha aparecido a primera hora de esta mañana en un camino del término municipal de Almadén (Ciudad Real).

Así lo han confirmado a EFE fuentes municipales y de la Policía Local que se encuentran en la zona, quienes han señalado que de momento "se desconocen las circunstancias y la identidad del fallecido".

El cuerpo ha sido hallado en un camino que une las localidades de Almadén y Almadenejos

Según su relato, sobre las 10:00 horas se han personado en el lugar los efectivos de la Guardia Civil, que son los encargados de investigar el suceso.

El camino se encuentra apartado de la carretera principal que une las localidades de Almadén y Almadenejos, que está cortada debido al número de patrullas que se encuentran en el lugar para intentar esclarecer lo sucedido.