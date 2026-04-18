Iván Sevilla 18 ABR 2026 - 10:59h.

Los acusados de un delito contra el medio ambiente se dedicaban al sector de la construcción y el movimiento de tierras

La falta de gestión adecuada de materiales altamente peligrosos o contaminantes supone un riesgo, recuerda la Guardia Civil

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MálagaHasta 12 personas han sido investigadas en la provincia de Málaga acusadas de un delito contra el medio ambiente por el vertido ilegal de 167.000 toneladas de residuos como el amianto, nocivo para la salud.

En la llamada 'Operación Cover', la Guardia Civil logró identificar a quienes habrían estado utilizando parcelas rústicas ubicadas en zonas de la comarca de la Axarquía para deshacerse de materiales altamente peligrosos.

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Se dedicaban al sector de la construcción y el movimiento de tierras. Habrían esquivado los controles legales para la gestión de unos residuos que depositaban en esos vertederos, amontonados y al aire libre.

Los riesgos de una mala gestión de residuos

Desde la Benemérita han matizado que también hay tres personas jurídicas investigadas por estos hechos con los que se evitaban el coste del tratamiento de los materiales (que iban a tirar) en plantas debidamente autorizadas.

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Han recordado que la falta o mala gestión profesional de los residuos puede generar un elevado riesgo de incendios al acumularse aquellos que son inflamables. O la contaminación de acuíferos por filtración de líquidos tóxicos.

Otro ejemplo es la emisión de fibras dañinas al manipularse de forma incorrecta el fibrocemento, que solía contener el temido amianto. Las diligencias del caso han sido entregadas en la Fiscalía de Medio Ambiente de Málaga.