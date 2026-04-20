Viktoria Nasyrova es una criminal que cumple condena tras intentar envenenar a una amiga suya con una tarta de queso

Ya puedes ver completo y en abierto el nuevo programa de 'NY Killers' en Mediaset Infinity

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Nueva YorkLa serie documental ‘NY Killers’, que puede verse en abierto en Mediaset Infinity, regresa una semana más de la mano de Mamen Sala. En este nuevo episodio la criminóloga y corresponsal de Mediaset España en Nueva York repasa y recopila los detalles de los crímenes cometidos por Viktoria Nasyrova, la criminal que intentó envenenar a una amiga suya con una tarta de queso y cuyo caso reveló los robos e intentos de envenenamiento que cometió en el pasado.

La mentira que había construido a lo largo de los años y el historial delictivo de Viktoria Nasyrova comenzó a destaparse el 29 de agosto de 2016. Lo que ese día parecería en un primer momento el intento de suicidio de Olga Tsvyk destapó el historial delictivo y criminal de la conocida como criminal de la tarta de queso.

El caso que destaparía el historial delictivo de la criminal de la tarta de queso

Olga Tsvyk es una estilista de belleza que fue hallada prácticamente muerta en su apartamento en Nueva York, rodeada de pastillas. El 29 de agosto de 2016, los servicios de emergencia trasladaron de urgencia a Olga Tsvyk a un hospital de Nueva York. La encontraron inconsciente en su apartamento, rodeada de pastillas, lo que llevó a pensar en un posible intento de suicidio.

Sin embargo ella lo negaba e insistía en que no se intentó quitar la vida. Lo último que recordaba era haber atendido a una amiga y clienta en su centro de estética. Aquella mujer era Viktoria Nasyrova, una clienta que le pidió por favor que le atendiese a última hora y como agradecimiento le llevó un regalo: una tarta de queso.

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Poco después de probar el postre, empezó a sentirse mal, se mareó, vomitó y perdió el conocimiento. Días después, ya recuperada, Olga regresó a su vivienda y descubrió que faltaban varias objetos personales como joyas, dinero en efectivo, su pasaporte y su permiso de trabajo.

Al sufrir este supuesto envenenamiento y este robo, Olga acudió a la Policía y señaló directamente a una su clienta y amiga Viktoria Nasyrova. Fue entonces cuando los investigadores comenzaron a analizar los restos del pastel que aún quedaban en la basura y descubrieron que el postre contenía fenazepam, un potente sedante capaz de provocar somnolencia extrema, pérdida de conciencia e incluso la muerte en altas dosis.

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Con los análisis en la mano, la teoría del suicidio de Olga quedaba descartada y se empezó a trabajar en la hipótesis de un intento de asesinato.

Rubén Borukhov, otra de las víctimas

En plena investigación, Olga recibió en su centro de estética una información clave para el caso. Otra de sus clientas le comentó un caso muy similar: el de un conocido llamado Rubén Borukhov. Al parecer, este hombre había tenido una cita con una mujer a la que conoció a través de una aplicación. Tras cenar con ella, comenzó a sentirse mareado y acabó inconsciente.

Al despertar, descubrió que le habían robado dinero y una tarjeta bancaria. La mujer había utilizado esa tarjeta para realizar compras por valor de más de 2000 dólares. Precisamente, la descripción coincidía con la de Viktoria Nasyrova.

El caso por el que Viktoria Nasyrova huyó de Rusia

A medida que avanzaban las pesquisas, el nombre de Nasyrova empezó a aparecer vinculado a otro caso aún más grave: el del asesinato de Alla Alekseenko, una mujer que fue hallada muerta en un bosque de Rusia. Nadia Foro era su hija, una joven rusa que llevaba tiempo buscando respuestas sobre la desaparición y asesinato de su madre.

Según el testimonio de la joven, su madre había entablado amistad con Viktoria Nasyrova. De un día para otro, Nadia Foro dejó de tener noticias de su madre. Hecho poco habitual y detalle que despertó todas sus sospechas. Completamente desesperada, Nadia revisó los registros telefónicos y encontró un dato clave: la última llamada recibida por su madre pertenecía a Viktoria Nasyrova.

Tras días sin noticias de su madre, Nadia Foro decidió viajar desde Estados Unidos hasta Rusia para investigar el caso y la desaparición por su cuenta. Allí descubrió que en el apartamento de su madre faltaban objetos de valor, dinero y joyas.

En abril de 2015, en plena investigación por la desaparición de la madre de Nadia Foro los investigadores localizaron restos humanos en una zona boscosa a más de 100 kilómetros de Krasnodar, en Rusia. Finalmente, las pruebas confirmaron que pertenecían a Alla Alekseenko. Al comprobar que los análisis de ADN coincidían con la desaparecida, Viktoria Nasyrova fue detenida en Rusia. Sin embargo, la mujer quedó en libertad y logró huir del país.

La incansable investigación de un detective privado para dar con el paradero de la criminal de la tarta de queso

Incansable en su búsqueda y en su investigación particular, Nadia Foro regresó a Nueva York decidida a encontrar a la mujer que creía responsable de la muerte de su madre. Descubrió que vivía bajo una identidad falsa y que llevaba una vida aparentemente acomodada. Para dar con ella, contó con la ayuda de un detective privado, Herman Weisberg.

Tras varias semanas de investigación, análisis de fotografías, viajes y horas de vigilancia, los detectives privados contratados por Nadia Foro consiguieron localizar a la criminal de la tarta de queso.

La detención de Nasyrova y el registro de su vivienda: objetos robados, pasaportes y documentación falsa

La detención de Viktoria Nasyrova se produjo en Nueva York. Durante el registro de su vivienda, los agentes encontraron objetos robados, entre ellos pertenencias de Olga Tsvyk, como su documentación y su pasaporte.

Fue entonces cuando detectaron un detalle que resultó especialmente inquietante: el gran parecido físico entre Olga y Viktoria. Ambas compartían rasgos similares, como el color de piel, el cabello oscuro y una estatura muy parecida. Además, las dos hablaban ruso. Los investigadores comenzaron a plantear una hipótesis: Nasyrova podría haber intentado suplantar la identidad de Olga para evitar ser detenida por el crimen cometido años atrás en Rusia.

El juicio contra la criminal de la tarta de queso

El caso se hizo conocido en los medios como 'el caso de la tarta de queso' y captó rápidamente la atención pública. Tras su detención, Viktoria Nasyrova fue juzgada por varios delitos. En un primer momento, fue declarada culpable por el robo a Rubén Borukhov. Posteriormente, el proceso judicial por el caso de Olga arrancó el 30 de enero de 2023. El jurado tardó menos de dos horas en emitir su veredicto: culpable de intento de asesinato, agresión y hurto.

Durante el juicio, la acusada mantuvo su inocencia. Sin embargo, el magistrado la definió como una mujer peligrosa que había ejecutado un plan calculado para conseguir una nueva identidad. Su actitud soberbia también fue clave en el juicio.

A pesar de la condena, la historia no ha terminado. Viktoria Nasyrova deberá responder también por otros delitos, y su vinculación con el asesinato de Alla Alekseenko sigue siendo una cuestión clave.