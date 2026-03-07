En la nave había grandes recipientes que contenían disolventes altamente corrosivos e inflamables sin cumplir medidas

El responsable de la empresa la había constituido en Rumanía, no en España, y no aportó documentación de su regularidad

ValenciaLa Guardia Civil ha propuesto una sanción a un almacén-desguace clandestino en un pueblo de la Ribera Alta de Valencia por almacenar residuos peligrosos, ya que incumplía con numerosos reglamentos y leyes medioambientales.

Por lo que se solicitó al ayuntamiento de la localidad que cesara la actividad. Según ha informado el instituto armado, el 28 de febrero recibieron el aviso de un vecino sobre una compañía de transportes y almacenaje de material en una nave.

Los agentes acudieron y comprobaron cómo salía de allí un tracto-camión y un semirremolque. Pudieron verificar que la empresa de transportes estaba constituida en Rumanía y no en España.

Tras una segunda inspección detallada, solicitaron el apoyo de una patrulla del Seprona para la evaluación de las posibles infracciones medioambientales.

Grandes recipientes con disolventes altamente corrosivos e inflamables

Al responsable de la empresa, un hombre rumano de 26 años, se le pidió la documentación para que acreditara si su situación era regular. Vieron que había grandes recipientes que contenían disolventes altamente corrosivos e inflamables.

No tenían las medidas de almacenaje requeridos, ni estaban ubicados en los lugares pertinentes. Además, no había extintores ni otros medios de extinción de incendios ni mecanismos para evitar el derrame de la sustancia o controlarlo en caso de producirse.

También fueron requeridas al gerente las licencias, seguros y resto de documentación que acreditara la legalidad del negocio y las medidas legales exigibles. Hasta el momento no se han aportado estos documentos.

Infracción muy grave de ley autonómica y otras actas de denuncia

Lo que supone una infracción muy grave de la ley 5/2022, de 29 de noviembre, de residuos y suelos contaminados para el fomento de la economía circular en la Comunitat Valenciana.

Así como de la ley 6/2014, de 25 de julio, de Prevención, Calidad y Control Ambiental de Actividades en la región. Al hilo, se comprobó que existían neumáticos en el interior de la nave al final de su vida útil y que tampoco cumplían con las medidas de almacenaje y gestión determinadas en el Real Decreto 712/2025, de 26 de agosto, de neumáticos al final de su vida útil.

Igualmente, se levantaron actas de denuncia por dos vehículos desguazados no descontaminados con matrícula extranjera que fueron encontrados en la nave.

Por todo ello, se levantaron las correspondientes actas de denuncia a la Consellería de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio y al Ayuntamiento.