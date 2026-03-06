Los ayuntamientos de las grandes ciudades se han cansado de los comportamientos incívicos y aumentan las multas por dejar los residuos fuera de los contenedores

Multas por no reciclar: estas son las sanciones económicas que te pueden poner

Abandonar la basura en cualquier espacio ya sea urbano o rural puede suponer una multa de hasta 3.500.000 euros en los casos más extremos de residuos peligroso. Las sanciones más habituales no llegan a estas cantidades, pero sí que contemplan castigos económicos que van desde los 2.001 euros hasta los 600.000 euros dependiendo de que la infracción sea considerada grave o muy grave. En el caso de las sanciones leves, tal y como recoge el artículo 109 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, hablamos de una multa de hasta los 2.000 euros, pero que puede subir hasta los 20.000 si se trata de residuos peligrosos o suelos contaminados.

Las prácticas más denunciadas

Las sanciones por gestión incorrecta de residuos dependen de ayuntamientos y comunidades autónomas. Estos organismos son los encargados de vigilar el cumplimiento de la norma, aunque, a día de hoy no existe en España una estadística estatal unificada que indique cuántas multas se imponen por no reciclar. Lo que si está más claro son los comportamientos detectados con mayor frecuencia:

Depositar residuos fuera del contenedor (infracción leve).

(infracción leve). No separar correctamente residuos domésticos cuando la ordenanza lo exige (leve).

cuando la ordenanza lo exige (leve). Abandonar muebles o enseres en la vía pública sin aviso (grave).

sin aviso (grave). Comercios que no separan adecuadamente cartón, envases o residuos orgánicos (grave).

(grave). Obras que gestionan incorrectamente escombros o residuos peligrosos (grave o muy grave).

Estas comportamientos contrarios a la norma sobre la gestión de de residuos se aplican tanto a ciudadanos como a empresas, aunque en la práctica los ayuntamientos suelen centrarse en empresas, comercios y obras, donde el impacto ambiental es mayor. La ley 7/2022 establece los siguientes niveles de infracción:

Leves : hasta 2.000 € .

: hasta . Graves : de 2.001 a 100.000 € .

: de . Muy graves: de 100.001 a 3.500.000 €.

El ejemplo de Valencia

A finales de 2025, el Ayuntamiento de Valencia modificó su Ordenanza de Limpieza de la ciudad para endurecer las sanciones por comportamientos incívicos que la ensucien con multas que oscilan entre los 750 y los 3.000 euros. Escupir o hacer necesidades fisiológicas en la calle tienen la máxima penalización, a la que también se puede llegar al abandonar basura o escombros y al depositar en las papeleras residuos domiciliarios, comerciales o elementos voluminosos.

Las sanciones que se recogen contemplan castigar a quienes abandonen basura y residuos en los espacios públicos con hasta 3.000 euros, así como a las personas que tiren residuos de pequeño tamaño como colillas, cáscaras, chicles o papeles fuera de papeleras o contenedores con hasta 1.500 euros. Además, se multará por depositar en las papeleras los residuos domiciliarios o comerciales y elementos voluminosos con hasta 3.000 euros.

El Ayuntamiento precisa que no está permitido depositar o abandonar residuos domiciliarios fuera de los contenedores --en este caso se plantean multas de hasta 3.000 euros--, no abandonar escombros, palés o residuos industriales en la vía pública o junto a los contenedores --frente a esas conductas también se prevén multas de hasta 3.000 euros--.

También se sancionará por extraer, revolver o recoger residuos de los contenedores o por manipular o desplazar contenedores.

Patrullas secretas en Madrid

El Ayuntamiento de Madrid tramitó 5.522 expedientes sancionadores por infracciones relacionadas con la limpieza urbana y las zonas verdes a lo largo de 2025. La cifra podría ser aún superior a lo largo de 2026 tras la entrada en servicio de la patrullas secretas de Policía Municipal y Limpieza.

Fue el pasado 12 de enero cuando el Consistorio puso en servicio estos equipos y en las cuatro primera semanas han interpuesto 111 sanciones, que en algunos casos han llegado hasta los 1.100 euros para corregir la práctica de abandonar residuos indebidos por parte del sector comercial (75 %) y la ciudadanía (el 25 % restante).

Estas unidades móviles están compuestas por efectivos de Policía Municipal e inspectores de limpieza. Su función pasa por recorrer las zonas donde el Ayuntamiento ha detectado que se cometen más infracciones de este tipo para velar por el cumplimiento de la normativa municipal en beneficio de todos los madrileños.

Hasta la fecha cinco han sido los distritos (Centro, Salamanca, Tetuán, Puente Vallecas y Usera) donde las patrullas han actuado. Entre las calles que han acumulado más denuncias están Marcelo Usera, Serrano, la plaza de Pedro Zerolo o la calle de Jesús, entre otras. Las infracciones detectadas se han llegado a sancionar con 1.100 euros por falta leve de la Ley de Residuos, aunque las sanciones pueden alcanzar los 3.000 euros si son consideradas faltas muy graves.

En 2025, los distritos con mayor número de denuncias fueron:

Centro: 2.735

Chamartín: 513

Latina: 291

Carabanchel: 243

Usera: 209

Centro destaca de forma extraordinaria: acumula el 49,5% de todas las sanciones. Su peso se explica por la elevada afluencia turística, la actividad hostelera, la densidad de población y la mayor presencia de inspección municipal.

Chamartín aparece como el segundo distrito con más expedientes, muy por encima del resto, lo que sugiere una combinación de actividad comercial, tránsito y vigilancia.

En el otro extremo, los cinco distritos con menor número de denuncias son: