El único acusado por la muerte de la joven en 2022 ha estado presente en la inspección ocular que ha llevado a cabo la Guardia Civil en la vivienda

La tranquilidad de Óscar Sanz a su llegada al registro del zulo: acudió en coche, aparcó en la puerta y fue junto a su abogado

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Miembros del Equipo Central de Inspección Ocular- Grupo ECIO de la Dirección General de la Guardia Civil-, de manera conjunta con personal del laboratorio de criminalística de la Unidad de Intervención de la Policia Judicial de Valladolid han inspeccionado este jueves la vivienda que perteneció a Óscar Sanz, el principal sospechoso de la muerte de Esther López en febrero de 2022.

Allí ha estado presente el acusado, en una detalladísima inspección ocular que ha sido grabada. Tal y como informa el reportero Álvaro Lantada, se ha visto salir Óscar Sanz de la que era su vivienda mostrando una "actitud pasiva".

"Ha salido como llegó, después de una inspección que se ha prolongado durante las últimas 11 horas y que se va a retomar durante la jornada de mañana", ha explicado el periodista. Durante este tiempo, el acusado ha sostenido que avisó del zulo, pero la UCO lo niega.

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Ahí, en ese habitáculo de 12 m2, la víctima podría haber agonizado tras el atropello. En el vídeo se puede ver la habitación con litera bajo la que se ocultaba el zulo que la Guardia Civil no vio en el primer registro. Bajo la cama está la trampilla, que había sido supuestamente sellada con losas y espuma de poliuretano por los padres de Óscar.

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Bajo la trampilla, una escalera de acceso a lo que fue una bodega con 30 centímetros de agua que había que retirar. La jueza ha dado permiso para revisar otras oquedades, suelos y paredes por si hay tabiques rotos o techos y paredes falsas. Ya encontraron una fibra de la ropa de Esther en un pasillo, pero ahora se buscan más restos biológicos.

En el sumario, la Guardia Civil apunta a que tras el atropello Esther López estuvo horas malherida en esa vivienda. Su móvil se conectó a las redes Wi-Fi de los vecinos buscando señal. Por eso y por los pasos de Óscar con su vehículo y su GPS del móvil determinaron que a las 21:21 fue cuando la trasladó hasta la cuneta donde la encontrarían 24 días después.

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Si estuvo en el zulo, la pregunta es cuántos días. A los forenses les llamó la atención una de las manos con la piel blanquecina, lo que se conoce como manos de lavandera porque había estado en contacto con agua o con humedad.