El operativo comenzó a las 5:30 horas para extraer al hombre atrapado en un saliente sin accesibilidad
Cerca de la playa de la Rijana en Castell de Ferro había sufrido el accidente el pescador de 55 años
GranadaUn helicóptero de la Guardia Civil ha rescatado este 18 de abril a un pescador herido que había caído a unos acantilados en Castell de Ferro (Granada), según ha confirmado a EFE el instituto armado.
El accidentado de 55 años, con lesiones de diversa consideración tras precipitarse a esa zona rocosa de difícil acceso, se encontraba concretamente cerca de la playa de la Rijana.
No podía ser extraído del saliente en el que estaba atrapado ni por tierra ni por mar, debido a la orografía del terreno. Por lo que tuvo que acudir el Grupo de Rescate e Intervención en Montaña de la Benemérita.
Maniobras complicada y todavía sin amanecer
A las 5:30 horas comenzó el operativo, según ha detallado el servicio del 112 en Andalucía. También se movilizaron bomberos de Motril y sanitarios del 061 para atender in situ al afectado.
Todavía no había amanecido en la costa granadina, pero los equipos de rescate lograron subir al pescador hasta el helicóptero tras una maniobra complicada.
Posteriormente fue evacuado al Hospital San Cecilio de Granada para terminar de recuperarse de las heridas que tenía por la caída.