Cinco montañeros han tenido que ser rescatados tras caer por un corredor de Piedrafita de Jaca, Huesca: algunos de ellos fueron evacuados en helicóptero

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Efectivos de la Guardia Civil de Montaña, Greim, han rescatado este miércoles a cinco montañeros que habían sufrido una caída mientras realizaban una ruta en dos cordadas, una de tres personas y otra de dos, por el corredor de la Gran Diagonal de Peña Telera, en el término municipal de Piedrafita de Jaca, en el Pirineo oscense.

Hasta el lugar del accidente, del que se ha recibido un aviso a las 09:30 horas a través del 112 SOS Aragón, se han desplazado efectivos del Greim de Panticosa y Jaca, la Unidad Aérea de Huesca y personal sanitario del 061.

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Una vez localizados, los cinco montañeros han sido atendidos en el lugar por dos médicos del 061 y posteriormente evacuados en la aeronave hasta la helisuperficie de Panticosa. Desde allí, dos de los heridos han sido transferidos al helicóptero medicalizado del 112 para su traslado a los hospitales Miguel Servet y Clínico de Zaragoza.

El resto de los afectados han sido evacuados posteriormente: uno de ellos por la Unidad Aérea de Huesca y los otros dos en ambulancia al hospital San Jorge de la capital oscense. Los rescatados son cinco varones de entre 22 y 40 años, vecinos de la comarca de La Jacetania.

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Las autoridades siguen alertando del riesgo en la montaña

Por el momento, los servicios de emergencia no han confirmado el estado actual de los heridos que tuvieron que evacuar en un helicóptero medicalizado, pero sí que, para acceder a cada uno de ellos, lo tuvieron que hacer a través de diferentes medios. Los heridos, todos varones de 22 a 40 años, estaban realizando una ruta por el corredor de la Gran Diagonal de Peña Telera.

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Las autoridades de Huesca siguen avisando del peligro de la montaña tras el duro invierno que ha dejado fuertes nevadas. Las capas de nieve siguen superando el metro de altura, por lo que los efectivos advierten a todos los montañistas del riesgo de desprendimiento de la superficie.