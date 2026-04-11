Redacción Andalucía Agencia EFE 11 ABR 2026 - 16:45h.

El operativo para evacuar hasta la orilla al surfista se desarrolló a las 17 horas frente al Cabo de Gata

La rápida actuación y localización del hombre evitaron que perdiera la vida en el mar, según la Guardia Civil

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AlmeríaVital operativo de la Guardia Civil, que rescató a un surfista en apuros que se encontraba en el mar a unas 1,5 millas náuticas o 2,8 kilómetros de la costa de Almería, sin poder regresar a la orilla.

Según ha asegurado el instituto armado, la rápida actuación y localización del deportista evitaron que perdiera la vida este 10 de abril. Un primer aviso alertó a los agentes a las 17 horas.

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De inmediato, movilizaron a la patrullera Río Tiétar para la búsqueda del hombre en el agua. La embarcación con personal del Servicio Marítimo pudo avistarle en poco tiempo para ir a su auxilio.

Consejos para practicar deportes acuáticos

Ya en tierra fue recogido por sus familiares. Tras este suceso, desde la Benemérita han recordado algunos consejos importantes para quienes practican deportes acuáticos en el mar.

Deben comprobar inicialmente las condiciones meteorológicas que ese día o en esas horas de la actividad van a tener en la zona, sobre todo en lo respectivo al oleaje, el viento y las mareas.

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También recomienda revisar el material que llevarán e ir provistos de un chaleco salvavidas, por si acaso. Mejor ir acompañado de alguien y no solo e incluso avisar a alguien siempre del lugar donde se va a estar.

Los deportistas tienen que conocer sus capacidades físicas y límites, estar familiarizados con el entorno en el que van a realizar la actividad y llevar algún sistema de comunicación, como un móvil, en alguna bolsa estanca.