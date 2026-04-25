Redacción Andalucía 25 ABR 2026 - 18:26h.

El Hospital Universitario de Jerez ha atendido a 14 pacientes, principalmente por caídas de moto

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CádizLa primera jornada del operativo de emergencias desplegado para garantizar la seguridad del Gran Premio Estrella Galicia 0,0 de España, celebrado en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto de Jerez de la Frontera (Cádiz) y que se podrá seguir por Be Mad, Telecinco y también en Mediaset Infinity, ha transcurrido con "normalidad" y conforme a lo previsto en el plan establecido.

En total, se han atendido 115 incidencias, una cifra ligeramente superior a la del año pasado, con un incremento del 4,5%, según ha señalado el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz.

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Desde el Circuito de Jerez-Ángel Nieto, el consejero, acompañado por la alcaldesa, María José García-Pelayo, ha presidido una nueva reunión del comité asesor del Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil. En el encuentro han participado los responsables de los distintos operativos implicados en el dispositivo, con el objetivo de analizar la evolución del plan y coordinar la jornada, en la que se ha recomendado a los aficionados acceder al recinto de "forma escalonada y con suficiente antelación".

Sanz ha detallado que, desde la activación del dispositivo el pasado viernes, el servicio de Emergencias 112 Andalucía ha coordinado un total de 115 incidencias, de las cuales 51 han sido gestionadas desde el Puesto de Mando Avanzado y 64 a través del 112. "La cifra es ligeramente superior a la del año pasado, cuando en este mismo corte se habían registrado 110 emergencias", ha precisado.

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14 pacientes por caída de moto

La mayoría corresponden a atenciones sanitarias, seguidas de los accidentes de tráfico e incidencias de tráfico, lo habitual dentro de los parámetros previstos para un evento de esta magnitud. Respecto al dispositivo sanitario, según la información transmitida por la Delegación Territorial de Salud y Consumo de la Junta en Cádiz elaborada a partir del centro de coordinación de emergencias del 061, los hospitales y la Atención Primaria de la provincia, desde las 17:00 horas del viernes a las 7:00 horas no se han registrado incidencias reseñables. Hasta el momento han sido 40 las atenciones sanitarias leves y cinco graves.

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El Hospital Universitario de Jerez ha atendido a 14 pacientes, principalmente por caídas de moto, todos ellos leves y de alta, a excepción de un hombre de 45 años que cayó de su moto y continúa ingresado con una fractura de tobillo. En la Costa Noroeste y Sierra ha atendido 'in situ' a una mujer en Arcos tras colisionar con su moto sin que haya sido necesario traslado a centro sanitario. En Olvera, el SUAP ha trasladado a tres personas en estado leve al Hospital Virgen de las Montañas de Villamartín tras volcar su coche.

Disfrutar del Gran Premio de una forma segura

Sanz ha pedido a los aficionados que se sigan las instrucciones de EMA 112, paneles indicativos y operativos sobre el terreno. Desde EMA 112 se ofrece a la ciudadanía una serie de recomendaciones y consejos a los motoristas y visitantes para poder disfrutar de un Gran Premio seguro y sin incidencias. Dentro del circuito es importante tener localizadas las salidas de emergencia y vías de evacuación y, por supuesto, no obstaculizarlas; en todo momento, es necesario mantener una actitud cívica y respetuosa.

En este tipo de eventos multitudinarios, si se acude en grupo, antes de llegar al lugar hay que acordar un punto de encuentro por si acaso alguien se pierde o tiene algún problema; una vez finalizadas las pruebas deportivas o en caso de evacuación, hay que dejar el circuito y sus inmediaciones de forma tranquila, ordenada y, por supuesto, seguir siempre y en todo momento las indicaciones de los operativos que están en el lugar.

Por la seguridad de todos, en estos días de altas concentraciones aumentan los controles de tráfico, por lo que es recomendable tener localizada la documentación del vehículo y no alertar a otros conductores de la presencia de los mismos, ya que son medidas de seguridad importante para la prevención de riesgos.