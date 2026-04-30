Consternación en el Carnaval de Almería por la muerte de 'Javito' en un accidente: “Tu comparsa no te olvida”

Mabel Cupet Sevilla, 30 ABR 2026 - 16:39h.

El joven falleció el pasado martes en la A-7 y su pérdida ha generado una oleada de mensajes en redes sociales

La comparsa La Nueva Era y colectivos del barrio de Pescadería recuerdan su figura con emotivas despedidas

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La muerte de Javi S.P., el joven fallecido en un accidente de tráfico registrado en la A-7 durante la noche del pasado martes, ha causado una profunda conmoción en la ciudad de Almería, especialmente en el ámbito del carnaval, donde era una persona conocida y muy querida. El trágico suceso ha desencadenado una oleada de reacciones en redes sociales, con numerosos mensajes de despedida por parte de amigos, colectivos y vecinos que han querido rendirle homenaje.

Entre las muestras de dolor más destacadas se encuentra la de la comparsa La Nueva Era, agrupación del barrio de Pescadería con la que el joven mantuvo una estrecha vinculación durante años. A través de un emotivo mensaje difundido en redes sociales, la formación ha recordado a su antiguo compañero con palabras cargadas de sentimiento: “Hoy nuestra comparsa llora la pérdida de Javito”, señalaban, destacando que, aunque ya no formara parte activa del grupo, “nunca dejó de ser uno de los nuestros”.

Un adiós desde el corazón del carnaval

La comparsa evoca en su despedida los años compartidos sobre los escenarios y en los ensayos, así como los lazos personales que se forjaron durante ese tiempo. “Fue parte de nuestra historia, de esos años de ensayos y sueños compartidos”, recuerdan, subrayando que su figura seguía muy presente en la vida del grupo a través de anécdotas y momentos vividos. Sus integrantes destacan que la relación con el joven trascendía lo artístico, asentándose en una amistad sólida que se ha mantenido con el paso de los años.

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El mensaje también pone de manifiesto el impacto emocional que ha supuesto su pérdida. “Se va un amigo, un hermano de coplas”, expresan desde la comparsa, que no oculta el vacío que deja su marcha. En la misma línea, han querido trasladar su apoyo a la familia con palabras de cercanía y afecto, al tiempo que han asegurado que su recuerdo seguirá muy presente en el futuro de la agrupación: “Siempre has tenido tu sitio reservado en nuestro corazón”.

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Muestras de apoyo y recuerdo

A este adiós se ha sumado también la Hermandad de Nuestra Señora del Carmen de Pescadería, muy vinculada al barrio y al entorno de la comparsa, que ha expresado su pesar y ha trasladado sus condolencias tanto a la familia como al colectivo carnavalero.

La pérdida de Javi S.P. ha dejado una huella profunda en su entorno más cercano y en el barrio de Pescadería, donde era conocido. Su fallecimiento supone un golpe difícil de asimilar para una comunidad muy unida en torno a tradiciones como el carnaval, que ahora llora la marcha prematura de uno de los suyos. Mientras tanto, el recuerdo del joven permanece vivo en las palabras, la música y el cariño de quienes compartieron con él parte de su vida: “Tu comparsa no te olvida”.