Mabel Cupet Sevilla, 30 ABR 2026 - 15:54h.

La rápida actuación de los agentes permitió encontrar al menor sano y salvo y devolverlo a su familia en cuestión de horas

El menor había salido de casa mientras jugaba y se había alejado hasta perder la referencia de su entorno.

Compartir







Una patrulla de la Policía Local de Castilleja de la Cuesta, Sevilla, se ha convertido en protagonista de una historia con final feliz tras localizar a un niño de siete años, vecino de Tomares, que se había extraviado tras salir de su domicilio. La rápida actuación de los agentes permitió encontrar al menor sano y salvo y devolverlo a su familia en cuestión de horas.

Según han informado fuentes policiales, los hechos ocurrieron hace unas semanas, cuando el servicio de emergencias 112 Andalucía alertó de la desaparición de un menor en la localidad del Aljarafe sevillano. Tras recibir el aviso, los agentes activaron de inmediato un dispositivo de búsqueda en coordinación con la Guardia Civil, que ya tenía conocimiento de lo sucedido, y centraron las primeras actuaciones en las zonas cercanas y puntos de mayor afluencia.

La colaboración ciudadana clave

El operativo se desplegó especialmente en las inmediaciones de un centro comercial próximo. En este punto, la colaboración ciudadana resultó determinante. Varios vecinos alertaron de la presencia de un niño que caminaba solo por la zona, lo que permitió acotar rápidamente el área de búsqueda.

Una vez en el lugar, los agentes localizaron al menor y comprobaron que se encontraba solo. Siguiendo el protocolo habitual en estos casos, los policías interactuaron con él de manera cercana y tranquilizadora, utilizando juegos y conversación para ganarse su confianza y evitar que se asustara. Gracias a ello, el niño pudo explicar que había salido de casa mientras jugaba y que, sin darse cuenta, se había alejado hasta perder la referencia de su entorno.

Tras verificar su identidad, los agentes procedieron a trasladarlo de vuelta a su domicilio, donde fue entregado a su padre. La familia mostró su agradecimiento por la rápida y eficaz intervención policial, que permitió resolver la situación sin consecuencias y con un desenlace positivo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Recomendaciones ante la pérdida de un menor

Ante situaciones de este tipo, la Policía insiste en la importancia de actuar con rapidez y no esperar para denunciar una desaparición. La recomendación principal es contactar de inmediato con los servicios de emergencia, a través del 091 o el 112, facilitando toda la información disponible: descripción física del menor, vestimenta, lugar y hora en la que fue visto por última vez y, si es posible, una fotografía reciente. Estos datos resultan clave para agilizar los dispositivos de búsqueda.

Asimismo, los agentes aconsejan mantener la calma y evitar la difusión de información no verificada que pueda dificultar el trabajo policial. Es fundamental revisar los lugares habituales del menor, como centros educativos, viviendas de familiares o espacios frecuentados, y colaborar en todo momento con las autoridades. También recomiendan prestar atención al uso de teléfonos móviles y redes sociales, ya que pueden aportar pistas relevantes para su localización.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

La prevención la mejor herramienta

Desde fuentes policiales recuerdan que la prevención es la mejor herramienta en situaciones como esta y subrayan la importancia de adoptar medidas básicas. Entre ellas, destacan hablar con los hijos y enseñarles cómo actuar en caso de que se pierdan, acordar puntos de encuentro o procurar que lleven siempre algún tipo de identificación con sus datos. Pequeñas precauciones que pueden resultar determinantes para evitar situaciones de riesgo y facilitar una rápida localización.