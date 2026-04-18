Mabel Cupet Sevilla, 18 ABR 2026 - 20:00h.

Bajo el lema '300 latidos-300 kilómetros por Manuel', dos ciclistas recorrerán una ruta sin paradas para dar visibilidad y recaudar fondos para su causa

El pequeño permanece hospitalizado en Reina Sofía de Córdoba desde hace meses

Compartir







La provincia de Almería vuelve a movilizarse para apoyar a Manuel, el niño de 19 meses que necesita con urgencia un trasplante de corazón.

Un nuevo reto solidario organizado por el Cuquiline Team, bajo el lema '300 latidos-300 kilómetros por Manuel', que tendrá lugar este domingo 19 de abril y donde los ciclistas Carlos Golbano y Rafa Fernández, al que se podría sumar otro ciclista de Málaga, se enfrentarán a una ruta de 300 kilómetros sin paradas para dar visibilidad y recaudar fondos para su causa.

La prueba partirá a las seis de la mañana desde Viator y consistirá en un recorrido circular de 300 kilómetros con un desnivel acumulado de 3.500 metros. Se estima que los participantes completen el trayecto en unas 10 o 12 horas, pasando por localidades como Vélez-Blanco, Calar Alto, Baza y Olula del Río.

El objetivo de esta iniciativa es que la historia de Manuel “se escuche en todas partes” y que pueda recuperar su vida normal lo antes posible como nos cuenta el tío del pequeño.

Actualmente, el pequeño permanece ingresado en la UCI pediátrica del Hospital Infanta Sofía de Córdoba, donde su estado de salud se deteriora mientras espera la llegada de un corazón compatible. Su familia afronta la situación con esperanza, aunque consciente de la dureza del proceso.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Meses de hospital y lucha constante

De sus 19 meses de vida, Manuel ha pasado más de un año ingresado en distintos hospitales, siempre acompañado por sus padres, que no se separan de él. Su madre duerme en la UCI y su padre en la sala de espera. La situación ha llegado a ser extrema, con la madre sin apenas descanso y bajo seguimiento psicológico.

A la gravedad médica se suma la dificultad económica. La familia, natural de Viator (Almería), se encuentra a más de 350 kilómetros del hospital, lo que ha obligado al padre a abandonar su trabajo en el sector de la limpieza para permanecer junto a su hijo y su mujer.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Una ola de solidaridad en Viator

Desde que se conoció el caso, los vecinos de este municipio almeriense de algo más de 6.000 habitantes se han volcado con la familia. El Ayuntamiento de Viator y la empresa donde trabajaba el padre también han mostrado su apoyo.

A pesar de esta ola de solidaridad, los gastos continúan aumentando y la familia reconoce que la ayuda no es suficiente para cubrir la estancia en Córdoba ni las necesidades diarias.

Llamamiento a la ayuda

Por ello, han hecho un llamamiento a la colaboración económica. Además de las iniciativas solidarias, se ha habilitado el número de teléfono 675 608 857 para donaciones e información a través del Cuquiline Team en redes sociales. También se ha facilitado el número de cuenta ES97 3058 0191 8527 2410 4081 para quienes deseen contribuir.

La familia confía en que la situación de Manuel pueda cambiar pronto, aunque saben que el camino aún es incierto. Tras la colocación de un corazón artificial, el pequeño deberá permanecer conectado a una máquina hasta que llegue un trasplante compatible. Mientras tanto, siguen luchando día a día entre la esperanza y la espera.