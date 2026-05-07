Mabel Cupet Sevilla, 07 MAY 2026 - 16:25h.

El animal, pelaje blanco y negro, tiene microchips y toda su documentación en regla

Su familia ha iniciado una intensa campaña de búsqueda en redes sociales

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La desaparición de Oreo, un perro perdido en la provincia de Sevilla, ha generado una intensa movilización en redes sociales y entre vecinos de la zona, donde familiares y conocidos tratan de localizar al animal desde hace días.

Sus propietarios han iniciado una campaña de difusión para pedir colaboración ciudadana y ampliar al máximo el alcance de la búsqueda. “Oreo es un miembro más en la familia” nos cuenta su dueño, Rafael Carlos Padilla, quien nos asegura que llevan días sin cesar en su búsqueda y que su hija Paloma “no quiere ni ir al colegio” hasta que lo encuentren.

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Una mascota bien cuidada, que les acompaña a todos los sitios: “Oreo viene con nosotros a la playa, viene al Rocío”. “Mi hija celebra hasta sus cumpleaños” nos cuenta Rafael.

Un perro fácilmente reconocible

Oreo tiene un pelaje blanco y negro. Tiene la cara completamente blanca y las orejas negras, unos rasgos que sus dueños consideran clave para poder identificarlo rápidamente.

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El perro se escapó el lunes de un campo que tiene la familia en Salteras. Fue recogido por una familia que se lo llevó a Olivares, con la mala suerte de que animal se volvió a escapar.

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Según la información facilitada por la familia, Oreo fue visto por última vez en el municipio sevillano de Espartinas. Desde entonces, no han vuelto a tener noticias sobre su paradero, una situación que mantiene en vilo a sus dueños, que continúan recorriendo distintas zonas y compartiendo imágenes del perro con la esperanza de encontrarlo sano y salvo.

El animal tiene microchip y toda su documentación en regla

Oreo, de raza border collie, es un perro macho que cumplirá tres años el próximo mes de octubre y que, según explican sus propietarios, está acostumbrado a convivir en familia. El animal cuenta con chip identificativo y tiene toda su documentación en regla, lo que podría facilitar su localización si alguna persona lo encuentra y lo lleva a un veterinario o centro especializado.

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La mascota llegó a casa de la familia Padilla cuando apenas tenía los dos meses. Fue un regalo de sus majestades los Reyes Magos de Oriente para su hija que “lo echa mucho de menos”.

Campaña a través de las redes sociales

La familia ha pedido especialmente a vecinos de Espartinas y municipios cercanos que permanezcan atentos por si alguien lo ve deambulando por calles, caminos o zonas rurales. También solicitan que cualquier información, aunque parezca poco importante, sea comunicada lo antes posible.

Las publicaciones compartidas en internet han comenzado a circular ampliamente en grupos de animales perdidos y páginas vecinales de la provincia de Sevilla, donde numerosos usuarios están colaborando difundiendo fotografías y datos del perro para tratar de aumentar las posibilidades de localizarlo.

La importancia de la colaboración ciudadana

La desaparición de mascotas genera cada año una importante movilización en redes sociales, donde la colaboración entre vecinos y asociaciones animalistas resulta fundamental para conseguir localizar a los animales extraviados. En muchos casos, la rápida difusión de imágenes y teléfonos de contacto permite encontrar a los perros o gatos en pocas horas.

En el caso de Oreo, sus propietarios insisten en que cualquier ayuda puede resultar decisiva. Por ello, han facilitado un número de contacto directo para recibir avisos o posibles pistas sobre su ubicación. Además han denunciado los hechos ante la Guardia Civil.

Mientras continúan las labores de búsqueda, su familia mantiene la esperanza de que Oreo pueda regresar pronto a casa gracias a la colaboración ciudadana y a la difusión que está teniendo el caso en redes sociales.