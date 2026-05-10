Internet recomienda cambiarlas cada 6 a 12 meses. Hablamos con la ginecóloga Al Adib Mendiri para salir de dudas

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Tradicionalmente ha sido uno de los regalos recurrentes de las abuelas, que resolvían con ella Navidades y cumpleaños. También ha sido una de las obsesiones de las madres, preocupadas por el estado de la de su descendencia, lanzando siempre advertencias sobre las desgracias que pueden pasar en caso de no llevarla bien en caso de emergencia médica. Hablamos de la ropa interior, esa pieza de vestuario básica.

Pero ¿cada cuánto deberíamos renovar el fondo de nuestro armario de lencería? Saber a ciencia cierta cuándo lo hacemos no es fácil. Los estudios sobre patrones de consumo de moda hablan de hábitos textiles de forma más general. Así, la media en España de gasto en ropa y calzado está en 921 euros por persona al año, por encima de la media europea de 772, según cálculos de Gfk. Solo en moda rápida, el 14,6% de la población se deja más de 100 euros al mes, según el ‘II Estudio sobre Conductas sostenibles de la población española’ de Triodos Bank. Sin embargo, ninguno de estos estudios baja a desglosar cuánto de ese dinero se va a bragas, calzoncillos, sujetadores o calcetines.

¿Tiene la ropa interior fecha de caducidad?

La inercia nos dice que la ropa interior dura lo que dure, pero ¿deberíamos ponerle una fecha de caducidad fija? Los consejos que circulan por internet, especialmente en redes sociales, hablan de seis meses o un año. Llegado ese momento toca comprar bragas nuevas, porque, aseguran, por mucho que las lavemos con agua caliente no les eliminaremos bacterias e incluso hongos y esto se puede convertir en un problema para la salud de nuestra zona genital. Unas bragas con una vida muy larga podrían ser así una amenaza y el foco de infecciones e irritaciones. Pero una cosa son los ciberconsejos y otra la ciencia. La ginecóloga Miriam Al Adib Mendiri echa por tierra estas ideas. De hecho, le parece “una barbaridad” decir que tiene una durabilidad porque le salen cosas.

¿Se pueden usar entonces las bragas hasta que se rompan? “Claro, no hay ningún problema”, tranquiliza la doctora. “Nuestra piel está llena de bacterias”, recuerda. Es parte de su propio ecosistema y no quiere decir que sean algo malo. “La vagina y la vulva no son tejidos estériles”, explica. “Dado que no son un tejido estéril, no tenemos que ponernos algo esterilizado, sino limpio”, indica. “Estéril es algo que no puede rozarle ni un solo germen. Si eso fuera así, no podríamos tener ni siquiera relaciones y no nos podría rozar nada. Tendríamos que esterilizar las cosas”, ejemplifica.

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En cierto modo, la idea de que se está abocada a renovar las bragas porque lo manda la higiene se podría así enmarcar con las modas que recomiendan toda clase de productos, desde lavados o cepillos vaginales a desodorantes especiales, que no son necesarios y que, incluso, hacen más mal que bien. Internet está llena de mitos y desinformación sobre la salud genital, y hasta crea temores sin base real, como el del mal olor. “No podemos pretender que huela a té o a rosas. La vagina y la vulva tienen un olor característico”, señala la experta. “No hay que etiquetarlo ni como bueno ni como malo. Es su olor. No hay que darle más vueltas”.

Al final, solo tenemos que pedirle una cosa a nuestra ropa interior. “Las bragas tienen que estar limpias. Tenemos que ser higiénicas, pero no estériles”, señala Al Adib Mendiri.

Cómo lavar la ropa interior

¿Existe una manera correcta de lavar nuestras bragas? Otra de esas recomendaciones que suele circular por redes sociales habla de usar temperaturas muy elevadas. Sobre cómo lavarlas y qué ciclo debemos elegir en la lavadora, esta ginecóloga desmonta también miedos. Sus consejos apuntan hacia usar el sentido común y lavar nuestra ropa interior como lo hacemos con la demás ropa. “Si es ropa que lavas porque te la has puesto, no tiene residuos biológicos o alguna cosa extraña y fuera de lo común, basta con lavarlas normal. Y ya está”, apunta la doctora.

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Así deben ser las bragas ideales

Las modas y el paso del tiempo han cambiado cómo elegimos nuestra ropa interior, pero más allá de las tendencias la gran cuestión sobre qué es mejor es la de los materiales. Al Adib Mendiri recomienda optar por el algodón. “Nadie se va a morir por usar seda o fibras sintéticas”, desdramatiza, pero el algodón es lo más recomendable. “Es porque resulta más transpirable”.

En forma y formato, esta ginecóloga apunta que no hay preferencias. “El formato da un poco igual. Es una decisión personal”. Lo importante es optar por aquello con lo que te sientas cómoda y que no te roce. Lo único que marca la experta es “que no aprieten ni que se te metan”. “Algunos tangas se meten dentro ya de la zona de mucosa y pueden ejercer un efecto irritativo”, indica.

En resumidas cuentas, si tus bragas favoritas te siguen resultando cómodas y resisten en condiciones, no las tires. Todavía tienen muchas vidas.