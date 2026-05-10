"No pagues dos veces la renta": la Policía hace pública una advertencia para evitar estafas con la declaración

La mayoría de estafas de este tipo son muy similares

La Policía alerta sobre la 'estafa del buzón': comienza con un sms y acaba con un mensajero de madrugada

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La campaña de la declaración de la renta es uno de los momentos más molestos del año. El estrés de revisar borradores, el miedo a cometer errores y la incógnita por el resultado son solo algunos de los motivos para tenerle algo de pavor a nuestro gran contacto anual con la Agencia Tributaria. Sin embargo, algo que da aún más miedo que el fisco son las muchas estafas que surgen cada año cuando llega el momento de llevar a cabo este trámite.

En los últimos años la cosa ha llegado a tal punto que, desde 2020, la Agencia Tributaria ha tenido que dedicar una sección de su página web solamente a publicar avisos sobre intentos de estafa relacionados con la declaración de la renta y otros trámites importantes. Actualmente hay siete alertas activas con nuevos timos surgidos este año. Sin embargo, también hay que preocuparse de los diecisiete tipos de estafa diferentes que hubo en 2025 o las ocho de 2024.

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La policía advierte de las estafas relacionadas con la declaración de la renta

Parece que haya que tener mucho cuidado y, aunque nunca viene mal andar con pies de plomo, hay algo en lo que tenemos suerte: la mayoría de estafas son muy similares. “Se ha detectado una campaña de SMS fraudulentos en los que se adjunta un link a una web que suplanta la Agencia Tributaria con intención del robo de credenciales y/o datos personales”, dice uno de los últimos avisos de la entidad pública. Otro, tremendamente similar, señala “una campaña de correos fraudulentos en los que se adjunta un enlace a una web que suplanta a la Agencia Tributaria con un formulario en el que se solicitan datos identificativos”.

Se trata de ‘phishing’, una técnica de estafa basada en la suplantación de identidad. Te llega un mensaje con un remitente como “AEAT” o “Agencia Tributaria” a través del SMS o el correo electrónico y en él se incluye enlace a una supuesta página oficial de la institución. Sin embargo, tanto el recado como la web son falsas. Así ha informado también oficialmente la policía, que asegura que hay estafas en las que incluso se exigen pagos en nombre de Hacienda.

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“Si no quieres pagar la renta dos veces por error, muy atento a estos consejos. Pueden parecer mensajes oficiales, pero no lo son: no hagas clic en enlaces sospechosos, no descargues archivos adjuntos y no facilites datos personales. Ante la duda verifica la información siempre en canales oficiales de la Agencia Tributaria”, dice la Policía.

Un buen consejo es desconfiar de SMS y correos electrónicos cuando se trata de gestiones importantes o compartir datos cruciales. Ambos sistemas de comunicación son vulnerables a la suplantación de identidad. Es muy fácil falsificar un remitente y hacernos creer a primera vista que se trata de una comunicación oficial cuando se trata simplemente de un intento de estafa. Además, en no pocas ocasiones nos dirigen a una página web también falsificada que es idéntica a la oficial, pero que envía nuestros datos a personas con malas intenciones.

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¿Qué hacer si nos llega un mensaje de la Agencia Tributaria? Lo mejor es no alarmarse ni actuar con pánico. Una solución muy sencilla para evitar estafas es acudir directamente a la sede electrónica, donde aparecerá cualquier notificación importante. Además, cualquier asunto que verdaderamente requiera la atención se nos notificará por el medio más tradicional posible: el correo postal.

Si has tenido la mala suerte de caer ya en una de estas estafas, lo mejor que puedes hacer es ponerte en contacto tanto con la Agencia Tributaria como con la Policía. Esto no solo podría ser útil para futuros trámites burocráticos sino que alertará de la situación a ambas instituciones haciendo que pueda emitirse un aviso público. Además, es conveniente cambiar las contraseñas asociadas a nuestras direcciones de correo y, en caso de que hayamos facilitado datos bancarios, contactar con nuestra entidad lo antes posible para detectar y evitar cualquier movimiento sospechoso.