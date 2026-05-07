Mabel Cupet Sevilla, 07 MAY 2026 - 12:16h.

Desde la Asociación Felinos Protegidos de Jódar piden colaboración ciudadana para dar con el auto de los hechos

El proyectil quedó alojado en la columna vertebral del animal, provocándole además un aborto que acabó con la vida de todas sus crías

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Vecinos de la localidad jiennense de Jódar encontraron en la noche de ayer una gata embarazada hallada gravemente herida tras recibir un disparo con una escopeta de plomos dentro del recinto del Colegio de Educación Infantil de Fátima del municipio.

Un caso de maltrato animal ha causado una profunda conmoción en la localidad. El animal fue rescatado por vecinos de la localidad y permanece en estado delicado bajo cuidados veterinarios y atención continua.

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La denuncia ha sido realizada por la asociación protectora Asociación Felinos Protegidos de Jódar, que ha alertado de la extrema gravedad del caso y ha pedido colaboración ciudadana para identificar al autor de los hechos. Según han explicado, el proyectil quedó alojado en la columna vertebral del animal, provocándole además un aborto que acabó con la vida de todas sus crías.

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El disparo ocurrió dentro de un colegio infantil

Uno de los aspectos que más ha alarmado a vecinos y colectivos animalistas es el lugar donde se produjo el disparo. Según la información difundida por la protectora, los hechos ocurrieron dentro del recinto del Colegio de Educación Infantil de Fátima, un espacio frecuentado diariamente por niños y niñas.

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La asociación ha subrayado la gravedad de que un arma de este tipo haya sido utilizada en un entorno escolar, no solo por el daño causado al animal, sino también por el evidente riesgo que podría haber supuesto para las personas que se encontraban en la zona.

“Recordamos que este hecho ha ocurrido dentro de un colegio de Educación Infantil”, señalaron desde la protectora a través de un comunicado difundido en redes sociales, donde además calificaron el caso como un acto de extrema crueldad.

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La gata supera la primera noche en estado delicado

Las personas encargadas de cuidar al animal han informado de que la gata ha conseguido superar la primera noche, considerada clave para valorar sus posibilidades de supervivencia. Aunque permanece en estado aparentemente estable, su situación continúa siendo muy delicada.

Según detallan desde la asociación, el animal recibe medicación constante y cuidados continuos para intentar frenar las complicaciones derivadas de las heridas. La gata presenta una grave infección en el útero y la vejiga como consecuencia del aborto provocado por el impacto del disparo, además de episodios de fiebre muy alta.

El plomo permanece incrustado en la columna vertebral y, por el momento, no ha podido ser extraído. Los cuidadores aseguran que el desenlace podría haber sido inmediato si el disparo hubiera alcanzado otra parte del cuerpo. “Si le hubieran dado en cualquier otro lado, hubiera muerto al instante”, explicaron.

Llamamiento ciudadano para identificar al responsable

La Asociación Felinos Protegidos de Jódar ha realizado un llamamiento urgente a la ciudadanía para tratar de identificar al autor del disparo. La entidad pide que cualquier persona que pueda aportar información lo haga de manera anónima, garantizando absoluta confidencialidad.

“Toda colaboración ciudadana será agradecida y totalmente anónima para identificar a este tipo de seres capaces de realizar estos actos contra la integridad de los animales y las personas”, señalaron desde la protectora.

El caso ha generado una oleada de indignación en redes sociales, donde numerosos vecinos han reclamado una investigación para esclarecer lo sucedido y depurar responsabilidades.

Posible delito de maltrato animal

Los hechos podrían constituir un presunto delito de maltrato animal, tipificado en el Código Penal español. La legislación contempla penas de prisión para quienes causen lesiones graves a animales domésticos, especialmente cuando existe ensañamiento o cuando las heridas ponen en riesgo la vida del animal.

Además del daño causado a la gata, la utilización de un arma dentro de un recinto escolar añade una especial preocupación entre los vecinos de Jódar, que reclaman una rápida actuación por parte de las autoridades.

Mientras tanto, la gata continúa luchando por sobrevivir bajo supervisión veterinaria y el apoyo de los voluntarios que se están haciendo cargo de ella. La asociación insiste en que cualquier información puede resultar clave para localizar al responsable y evitar que hechos similares vuelvan a repetirse.