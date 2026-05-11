Alfonso, el hermano de Jerónimo, el capitán de la Guardia Civil fallecido en Huelva tras la persecución de una narcolancha: "Están desprotegidos"

Huelva despide a Jerónimo y Germán, los dos agentes fallecidos en la persecución a una narcolancha

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Alfonso, hermano de Jerónimo J. M., el capitán de la Guardia Civil fallecido el pasado viernes mientras perseguía junto a sus compañeros una narcolancha frente a la costa de Huelva, ha lamentado que los agentes "están desprotegidos totalmente por el Gobierno".

“Estas criaturas están ahí, desamparadas totalmente de la mano de Dios y olvidadas por el Gobierno", ha dicho a EFE Alfonso en relación al accidente en acto de servicio en el que han perdido la vida su hermano y uno de sus compañeros.

Ha querido poner en valor la labor de Jerónimo J. M., un profesional "dedicado y comprometido" con su profesión, pero también la del resto de los agentes del instituto armado, que, "siempre que los buscan, los encuentran". El hermano y la cuñada de Jerónimo J. M. han acudido este lunes a Torremolinos, Málaga, municipio al que está muy vinculada la familia del capitán, para participar en el minuto de silencio que se ha guardado en memoria de los fallecidos.

Jerónimo estaba a punto de ascender y regresar a su tierra

En la concentración han participado la alcaldesa de la localidad, Margarita del Cid; el consejero andaluz de Turismo, Arturo Bernal, miembros de la corporación municipal y trabajadores del Ayuntamiento, a cuyas puertas se ha colocado una corona con una bandera de España. Junto a ellos, una nutrida representación de la Policía Nacional, de la Policía Local y varios agentes de la Guardia Civil, que han acudido de paisano para arropar a los familiares de su compañero.

El capitán de la Guardia Civil, nacido en Villanueva del Rosario (Málaga) y destinado en Huelva, estaba a punto de ascender y esperaba poder regresar a su tierra, donde seguían viviendo el resto de sus familiares. Jerónimo J. M. sufrió un trágico accidente al colisionar dos embarcaciones de la Guardia Civil y como consecuencia de ello perdieron la vida dos agentes y otros dos resultaron heridos, uno de ellos de gravedad.