La capilla ardiente ha abierto para estar recibiendo a las personas que quieran dar el último adiós a los guardias civiles

Germán y Jerónimo, los dos guardias civiles fallecidos en Huelva: un veterano a punto de jubilarse y un capitán que se lesionó el mes pasado en otra persecución

Compartir







HuelvaLa capilla ardiente de los dos agentes de la Guardia Civil fallecidos al chocar dos embarcaciones del cuerpo mientras perseguían una narcolancha a 80 millas de la costa de Huelva ha abierto a las 9.30 en la Comandancia de la Guardia Civil onubense.

Como estaba previsto, la capilla ardiente ha abierto para estar dos horas recibiendo a las personas que quieran dar el último adiós a los guardias civiles, para posteriormente celebrarse una misa funeral desde las 12:00 horas en la Iglesia de la Concepción.

El accidente

Los hechos se produjeron en torno a las 11.00 horas del viernes, a 80 millas náuticas de la costa de Huelva, durante el transcurso de un operativo contra las organizaciones que se dedican al narcotráfico, cuando se inició una persecución por parte de dos embarcaciones del Servicio Marítimo Provincial de la Comandancia de Huelva sobre una narcolancha en alta mar.

PUEDE INTERESARTE Muere un policía acusado de formar parte de una banda de narcotraficantes tras ser atropellado en Gran Canaria

Durante esta persecución, por causas que aún se desconocen, las dos embarcaciones de la Guardia Civil colisionaron produciéndose un fuerte impacto entre ellas, provocando el fallecimiento de dos agentes, uno de ellos en ese momento y otro cuando era trasladado al hospital.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Además, resultaron heridos otros dos agentes, que en estos momentos están siendo atendidos en el hospital de heridas de diversa consideración.

En las labores de rescate y salvamento han participado además del Servicio Marítimo Provincial de Huelva, la Armada, Salvamento Marítimo y el Servicio de Vigilancia Aduanera, a quienes desde la Guardia Civil se agradece la ayuda que han prestado en estos momentos tan complicados.

Desde la Guardia Civil se ha activado el protocolo de apoyo a las a las familias y compañeros, al tiempo que continúan las investigaciones para esclarecer lo sucedido.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Jerónimo y Germán, los fallecidos

Uno de los fallecidos es el capitán Jerónimo J.M., nacido en Villanueva del Rosario (Málaga), que ingresó en la Guardia Civil en 1994. Estuvo destinado en Gipuzkoa entre 1999 y 2005, ocupando las posiciones de guardia civil, cabo y sargento, antes de ir destinado a la Comandancia de Málaga, ya como alférez, en el año 2005.

El otro es Germán P.G., nacido en Teruel, que ingresó en la Guardia Civil en 1989. Después de un primer destino en la provincia de Tarragona, ingresó en el Servicio Marítimo en el año 1992, por lo que llevaba casi 34 años de servicio en esta especialidad.

Estuvo destinado en el Servicio Marítimo de Algeciras y Almería hasta pasar al de Huelva, en 1994, donde se encontraba destinado en la actualidad.

Contaba con numerosas felicitaciones y distinciones. Entre ellas, una Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco y cuatro cruces con distintivo blanco de la Orden del Mérito de la Guardia Civil