Redacción Andalucía Europa Press 09 MAY 2026 - 15:31h.

Marlaska ha insistido en la mayor "inversión en medios materiales" y el aumento de "efectividad" contra el tráfico de drogas

Dolor en Huelva: abierta la capilla ardiente de Germán y Jerónimo, fallecidos en la persecución de una narcolancha

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HuelvaEl ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha lamentado este 9 de mayo el "trágico accidente" de los guardias civiles en Huelva, en el que murieron dos. "Hemos puesto más medios que nunca contra el narcotráfico", ha defendido.

"Permitirme que traslade públicamente mis condolencias a las familias de Germán y de Jerónimo y desear también la pronta recuperación de Cristian y Vicente, que sufrieron importantes lesiones", ha expresado.

Uno de ellos está hospitalizado en Jerez (Cádiz). Marlaska ha hablado en rueda de prensa del suceso que ocurrió cuando los agentes realizaban un operativo persiguiendo a una narcolancha en el mar.

Asimismo, el responsable de Interior ha querido "ratificar la responsabilidad y el compromiso" del Gobierno en la lucha contra tráfico de drogas desde su llegada al Ejecutivo.

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"Desde el 2018, hemos puesto más medios de los que se han puesto nunca en toda España y en la zona de Gibraltar", ha manifestado Grande-Marlaska. Igualmente, ha detallado que se ha aumentado el número de efectivos en un 20 % y han adquirido más de 20 embarcaciones.

Con todo ello, ha añadido que los Cuerpos de Seguridad del Estado han "recibido mucha más inversión en medios materiales de todo tipo" y han ganado "muchas más efectividad en la lucha contra el narcotráfico".

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Admite que hay "margen de mejora" y que los accidentes "no pueden evitarse"

De hecho, ha informado que desde su llegada a la cartera de Interior se han realizado más de "45.000 operaciones, con más de 30.000 detenidos por narcotráfico, dinero incautado y bienes incautados".

Por último, ante las acusaciones de falta de efectivos por parte del Partido Popular, Marlaska ha sostenido que las plantillas de guardias civiles están cubiertas en un 92 %, mientras que cuando los socialistas llegaron al Gobierno "estaban en un 74-75 %".

No obstante, Marlaska ha añadido que siempre hay "margen de mejora", aunque ha lamentado nuevamente que accidentes como el que se volvió a vivir este 8 de mayo en Huelva a veces "no pueden evitarse".