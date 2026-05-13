La pequeña participó en un estudio sobre el cannabidiol para reducir y evitar la progresión del daño cerebral en recién nacidos

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Macarena tiene cinco años y sufre parálisis cerebral. La llaman la niña milagro por su historia de superación y su caso está impulsando un estudio que reduce las secuelas de los bebés que nacen con falta de oxígeno.

Cuenta que a ella le encanta patinar y bailar, algo impensable para sus padres cuando nació. "Supera todas las expectativas, no pensábamos llegar a dónde está ahora mismo", cuenta su padre, Jesús Hernández.

"Lo que nos dicen es que por mucho trabajo que hubiésemos hecho por Macarena, un niño con ese daño cerebral jamás llega a caminar", añade Rebeca Corredera, la madre de la pequeña. Ella camina y juega incluso al fútbol, pero en el momento del parto su corazón dejó de latir.

Una evolución "asombrosamente favorable"

"Ella lo que tenía era encefalopatía hipóxico-isquémica, que se traduce en falta de oxígeno en el cerebro" añade Corredera. A Macarena la trasladaron de urgencia al hospital para inducirle una hipotermia. "Nos dijeron que había un estudio que estaban haciendo sobre cannabidiol", cuenta el padre de la pequeña.

Se trata de un derivado del cannabis que podría reducir y evitar la progresión del daño cerebral en recién nacidos. Macarena participó en el estudio. "A medida que van pasando los meses la paciente iba evolucionando de una forma asombrosamente favorable", explica José Martínez Orgado, jefe de Neonatología del Hospital Clínico San Carlos.

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Pero en plena pandemia, la farmacéutica que lo lideraba decidió cancelarlo. El empeño incansable de su madre y una beca han logrado reactivarlo cinco años después. "Que cada año en el mundo un poco más de dos millones de niños mueren o quedan con secuelas invalidantes para toda su vida por causa de una falta de oxígeno en el parto", subraya el jefe de Neonatología. El deseo de los padres de Macarena es "poder salvar a todo lo que venga detrás, que sean más Macarenas y no sean niños en silla de ruedas", concluye la madre.