Iñaki Aguado 14 MAY 2026 - 16:46h.

Juanma Moreno confía en revalidar su mayoría absoluta, mientras que María Jesús Montero confía en remontar las encuestas que le son adversas

Carlos Franganillo y María Casado conducirán el domingo un especial de Informativos Telecinco 21:00h sobre las elecciones andaluzas

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Penúltimo día de campaña electoral en Andalucía. La comunidad con más población de toda España acudirá a las urnas este domingo 17 de mayo para elegir a los miembros de la Asamblea. Serán más de 6 millones y medio de andaluces en busca de un resultado que seguro marcará la política nacional a partir de ahora.

En el PSOE creen que "aún hay partido"

El PSOE teme una debacle histórica de María Jesús Montero, la que ha sido vicepresidenta de Sánchez durante tres años. En el PP están confiados en revalidar la mayoría absoluta de Juanma Moreno para demostrar su capacidad de gobernar en solitario.

A pocas horas del cierre de la campaña, todos los candidatos extreman las precauciones para evitar un traspié que puede salirles caro en cuestión de votos. María Jesús Montero trata de sortear encuestas en contra y los posos del último debate con ilusión y ánimo en insiste en que aún “hay partido”. La socialista confía en la movilización progresista de último minuto y alerta a su electorado que “la estrategia de Moreno Bonilla básicamente consiste en desmovilizar al electorado progresista”.

Los servicios públicos, la sanidad es el centro de la contienda. Por eso, el candidato de IU, Antonio Maíllo afirma con rotundidad que “la sanidad va a hacer perder la elección a Moreno Bonilla” que responde con la promesa de un nuevo centro de salud para Villanueva de Córdoba presupuestado con 5 millones de euros, una señal para el candidato a la reelección de que sí apuestan por la sanidad pública.

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Desde el PSOE, Montero acusa a Moreno Bonilla de un doble lenguaje: “No es lo que te cuentan, no es este permanente postureo de la Junta de Andalucía, es que tú sabes que tu médico de familia te está tardando 10 días”

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Desde el PP miran de reojo a Vox. El candidato popular no quiere depender de los de Abascal, quien le acusa de “ejercicio de soberbia un poco impropio de un gobernante democrático”.

Moreno Bonilla sabe que si no logra la mayoría absoluta tendrán que negociar, algo que la portavoz popular en el Congreso, Esther Muños, tiene claro: “Lo que dice el señor Juan Moreno tiene que ver con lo que estamos haciendo en los pactos nacionales que es precisamente lo mismo”.

Desde Vox les recuerdan que están siguiendo el mismo guion de pactos que en Extremadura o Aragón con “la prioridad nacional”.