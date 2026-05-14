Mabel Cupet Sevilla, 14 MAY 2026 - 16:02h.

Sus dueños ofrecen una recompensa de 300 euros y mantienen una intensa búsqueda desde hace casi dos semanas

La última vez que lo vieron fue el pasado 2 de mayo cuando piensan que se escapó por una ventana abierta

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La familia de Kioto vive desde hace días una angustia constante. Este gato de raza esfinge desapareció el pasado 2 de mayo en Fuengirola, Málaga, y, desde entonces, sus dueños no han vuelto a saber nada de él. Sospechan que pudo escaparse por una ventana que había quedado abierta en casa, algo que, según explican, nunca había hecho antes, “salía a la terraza, pero siempre volvía a entrar” nos asegura Daniela Amaya, su dueña.

“No hay ni rastro de él”, cuenta angustiada la propietaria del animal, que reconoce que la situación se ha convertido en un auténtico “sinvivir” para toda la familia. Desde aquella noche, las horas libres las dedican exclusivamente a recorrer calles, revisar rincones y preguntar a vecinos con la esperanza de encontrar alguna pista.

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Uno más de la casa

Kioto llevaba más de un año viviendo con ellos y se había convertido en un miembro más de la familia. Por eso, su desaparición ha dejado un enorme vacío en el hogar: “le echamos de menos”.

“Salimos del trabajo y nos ponemos a buscarlo. Hemos hecho de todo”, explica Daniela. La familia asegura que media Fuengirola se ha volcado compartiendo imágenes del animal en redes sociales. También han colocado carteles por distintas zonas, contactado con asociaciones animalistas y avisado a clínicas veterinarias para ampliar al máximo la búsqueda.

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“Es un miembro más de la familia”, repiten sus dueños, que mantienen la esperanza de poder recuperarlo sano y salvo.

Un gato muy reconocible

Kioto pertenece a la raza esfinge, fácilmente identificable por la ausencia de pelo y su aspecto tan característico. Además, tiene un rasgo muy distintivo: la punta de la cola doblada o “partida”, una señal que podría ayudar a reconocerlo rápidamente.

Sus dueños lo describen como un gato muy sociable, tranquilo y cariñoso, acostumbrado a convivir con personas y sin miedo al contacto humano. “Se hacía con todo el mundo”, explica Daniela, que insiste en que, aunque era algo asustadizo en determinadas situaciones, se deja coger fácilmente por cualquiera.

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El animal no llevaba collar en el momento de la desaparición y nunca solía salir de casa, por lo que creen que podría encontrarse desorientado o escondido en alguna zona cercana.

La preocupación aumenta por su medicación

Otro de los motivos que incrementa la preocupación de la familia es que Kioto estaba siguiendo un tratamiento para problemas digestivos y necesitaba medicación específica.

Por ello, sus propietarios piden revisar garajes, patios interiores, portales, trasteros o cualquier rincón donde el gato pudiera haberse refugiado. Temen que, al no estar acostumbrado al exterior, permanezca escondido y desorientado desde hace días.

Llamamiento a la colaboración ciudadana

Con el objetivo de ampliar la búsqueda, la familia ha iniciado una intensa campaña de difusión a través de redes sociales y ha ofrecido una recompensa de 300 euros para quien consiga devolver a Kioto sano y salvo.

La desaparición del animal ha despertado una gran ola de solidaridad en Fuengirola, donde vecinos y amantes de los animales continúan compartiendo imágenes e información para intentar localizarlo.

Mientras pasan los días sin noticias, Daniela y su familia mantienen el llamamiento ciudadano y piden que cualquier persona que crea haber visto a Kioto contacte con ellos de inmediato. “Solo queremos que vuelva a casa”, aseguran.