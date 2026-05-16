Redacción Andalucía Agencia EFE 16 MAY 2026 - 12:52h.

El vecino de Alhendín, Granada, había cometido una decena de robos, actuando en una empresa de bonsáis

Los agentes también descubrieron una plantación de marihuana y 2.170 gramos de cogollos en un semisótano

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GranadaUn hombre fue detenido en la localidad de Alhendín (Granada) por robar un bonsái, entre otras plantas de esta misma especie, valorado en 25.000 euros. Lo exhibía en el jardín de su casa.

Según ha informado la Guardia Civil, el varón de 44 años está presuntamente implicado en una decena de robos con fuerza. Entró a una empresa que se dedica a la venta de árboles.

El dueño denunció la sustracción de hasta siete bonsáis, cuyo valor en el mercado ascendía a los 35.000 euros. El de mayor precio fue localizado en la vivienda del sospechoso de los hechos.

Plantación de marihuana en un semisótano

Los agentes registraron el domicilio, descubriendo también una habitación en el semisótano donde había 216 esquejes de cannabis sativa. Se dedicaba al cultivo de marihuana.

Igualmente tenía 2.170 gramos de cogollos ya secos en otro cuarto anexo al mismo inmueble. Por otro lado, hallaron objetos y herramientas que con alta probabilidad habían sido robados.