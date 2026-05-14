Mabel Cupet Sevilla, 14 MAY 2026 - 05:30h.

Manuel se recupera de unas heridas en la boca por la que ha recibido más de 20 puntos de sutura

El autor del robo arrancó la caja registradora del establecimiento y huyó del lugar con aproximadamente 200 euros en efectivo

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Una semana después del violento asalto sufrido en su tienda de alimentación, Manuel Lázaro, vecino y comerciante de Padul, Granada, continúa recuperándose tanto de las heridas físicas como del impacto psicológico que le dejó una agresión que pudo tener consecuencias aún más graves. Nos cuenta que aún sigue “muy dolorido” e intentando asimilar lo que pasó.

El ataque, que fue llevado a cabo por un encapuchado, se produjo cuando el ladrón irrumpió en el establecimiento con la intención de robar la recaudación del día.

Los hechos ocurrieron en torno a las 21.15 horas, cuando Manuel se disponía a sacar la basura antes de proceder al cierre del negocio. Según su testimonio, todo sucedió de forma extremadamente rápida. El agresor entró de manera repentina, lo empujó sin mediar palabra y le exigió el dinero de la caja registradora.

“Fue todo muy rápido. Intenté apartarme y refugiarme detrás de los congeladores, pero no me dio tiempo”, relata la víctima, todavía con secuelas de la agresión. En ese instante, el asaltante lo golpeó con una llave inglesa, causándole heridas de consideración en la zona de la boca. “Me rompió el labio, perdí varios dientes y me tuvieron que dar más de 24 puntos de sutura”, explica.

Un botín de 200 euros

Tras la agresión, el autor del robo arrancó la caja registradora del establecimiento y huyó del lugar con aproximadamente 200 euros en efectivo. “Solo quería dinero” nos dice Manuel que nos relata además que lo dejó “tirado en el suelo malherido”.

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Manuel describe al agresor como una persona joven, vestido completamente de negro y con el rostro cubierto por un pasamontañas, lo que ha dificultado cualquier identificación inicial. Tras recibir atención médica de urgencia y ser dado de alta esa misma noche, el comerciante interpuso la correspondiente denuncia ante la Guardia Civil.

Un nuevo episodio de inseguridad en el municipio

Este no ha sido el único episodio delictivo que ha sufrido el propietario del establecimiento. Hace aproximadamente un año, su negocio ya fue objeto de otro robo durante la madrugada, sobre las seis, cuando un hombre accedió al interior del local y sustrajo diversos productos alimenticios. En aquella ocasión, ni él ni su mujer se encontraban en el comercio.

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El reciente asalto ha reavivado la preocupación entre los vecinos de Padul, donde comerciantes y residentes denuncian un aumento de los robos y hurtos en los últimos meses. Según señalan, no solo se han producido incidentes en negocios del casco urbano, sino también en viviendas aisladas y cortijos situados en las afueras del municipio.

Esta situación ha llevado a muchos vecinos a reforzar sus sistemas de seguridad e incluso a organizarse a través de grupos de mensajería instantánea para alertar sobre movimientos sospechosos en la zona.

Piden más seguridad

Visiblemente afectado, Manuel confía en que lo ocurrido sirva para impulsar una mayor vigilancia en el municipio. “Espero que lo que me ha pasado sirva para reforzar la vigilancia”, señala. Además, asegura que el mismo día del asalto también se produjo un intento de robo en una tienda de deportes situada en la misma calle, lo que aumenta la sensación de inseguridad entre los comerciantes de la zona.

Desde el Ayuntamiento de Padul han condenado la agresión y han mostrado su apoyo al comerciante. Fuentes municipales han asegurado que las cámaras de videovigilancia instaladas en el municipio habrían captado imágenes del presunto autor de los hechos, lo que podría ser clave para el avance de la investigación.

Una investigación en curso

Asimismo, el Consistorio ha anunciado su intención de reforzar las medidas de seguridad en el municipio y ha convocado reuniones con los cuerpos de seguridad para analizar la situación.

Mientras tanto, el caso permanece abierto y ha sido asumido por el Equipo de Policía Judicial de Armilla, que trabaja en la identificación y localización del sospechoso. La Guardia Civil continúa recabando pruebas y testimonios para esclarecer completamente lo ocurrido.

El comerciante, aún convaleciente, intenta recuperar la normalidad en su día a día, aunque reconoce que el miedo y la incertidumbre siguen muy presentes tras una agresión que ha marcado un antes y un después en su vida y en la de su entorno.