La exvicepresidenta del Gobierno ha contestado mayoritariamente con monosílabos a las preguntas de los magistrados

Juicio por la Kitchen: Luis Bárcenas confirma que un preso destruyó los audios que tenía de Mariano Rajoy "en la nube"

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La exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría ha declarado como testigo en el juicio por la operación Kitchen, supuestamente organizada desde los mandos del ministerio de Interior del Gobierno de Mariano Rajoy. La segunda y mano derecha del exjefe del Ejecutivo ha respondido a las preguntas asegurando no tener constancia "de esa operación" durante su época en el Gobierno. Sus respuestas más repetidas han sido "no" o "no recuerdo".

Sáenz de Santamaría, además, ha negado que desde el CNI que ella dirigía, se hubiera organizado ninguna iniciativa para evitar las consecuencias de Gürtel y de los papeles de Bárcenas.

En su declaración como testigo en el juicio del caso Kitchen, que no se ha prolongado más de 20 minutos, Sáenz de Santamaría ha respondido a la mayor parte de las preguntas de los abogados de la acusación popular -Podemos y PSOE- con un lacónico "no" o un "no recuerdo".

La exvicepresidenta del Gobierno ha seguido la línea marcada el pasado jueves por Mariano Rajoy cuando se le ha preguntado si conocía al abogado Javier Iglesias, al que presuntamente el PP envió a la prisión de Soto del Real a negociar con el extesorero Luis Bárcenas cuando en 2013 ingresó en prisión provisional.

Saénz de Santamaría negó que conociera a este abogado o que supiera si este le reportaba a Mariano Rajoy lo que hablaba en prisión con Bárcenas, a lo que ha respondido que a ese respecto: "lo que haya declarado el señor Mariano Rajoy, bien declarado está".

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La segunda de Rajoy en 2013 ha declarado sobre el presunto operativo parapolicial orquestado en 2013 por el Ministerio del Interior del partido popular del que ella formaba parte, para robar información al extesorero del PP Luis Bárcenas, en el momento en que se investigaba judicialmente la existencia de una contabilidad B en el seno del partido. Sáenz de Santamaría ha respondido: "Conmigo no, desde luego". De la misma forma, ha negado que el Gobierno de Rajoy montara un gabinete de crisis o siguiera de alguna forma los avances de este asunto.

Los 20 minutos de monosílabos de Sáenz de Santamaría en su declaración sobre la Kitchen

La exvicepresidenta de Rajoy, además, ha detallado que mientras era portavoz y ministra de la Presidencia tuvo conocimiento de la supuesta trama 'Kitchen' a través de la prensa y que ignoraba la situación fiscal de Bárcenas ni de que algunos policías se pudieran haber apoderado de información del extesorero en aquel periodo.

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Al ser preguntada sobre si tuvo conocimiento de los resultados de las comisiones rogatorias a Suiza para conocer la situación fiscal de Bárcenas y de los denominados 'Papeles de Bárcenas', la exvicepresidente del Gobierno ha resuelto: "Son informaciones que se hicieron públicas en prensa".

La exvicepresidenta del Gobierno ha contestado mayoritariamente con monosílabos a las preguntas de los magistrados: aseguró que no conoce a Javier Iglesias, abogado vinculado al PP, tampoco recuerda las informaciones sobre la entrada en la Policía Nacional de Sergio Ríos, el chófer de Bárcenas acusado en el juicio por haber sido captado presuntamente como confidente de la presunta trama para informar sobre el entorno de Bárcenas.