“Enhorabuena a Juanma Moreno por su resultado en las elecciones de Andalucía”, ha escrito el presidente del Gobierno

Juanma Moreno gana las elecciones, pero se queda a dos escaños de la mayoría absoluta: "Este candidato aspira a cuatro años más"

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dado la “enhorabuena” a Juanma Moreno por su victoria en las elecciones de Andalucía a través de su perfil en las redes sociales, desde donde ha querido también “felicitar a María Jesús Montero y a todo el PSOE de Andalucía” por su trabajo y por lo que ha calificado como una “gran campaña”, pese a que el partido ha consumado su peor resultado histórico en estos comicios.

Los socialistas, concretamente, se han hecho con 28 escaños, dos menos que los logrados en 2022, mientras el PP se ha alzado con la victoria con 53. Los de Juanma Moreno suman más que toda la izquierda junta (con 8 escaños Adelante Andalucía y 5 Por Andalucía), pero, por otro lado, han perdido la mayoría absoluta (55 escaños) y otra vez será Vox clave para el Gobierno, con 15 escaños, es decir, uno más que en los comicios autonómicos anteriores.

La felicitación de Pedro Sánchez a Juanma Moreno

“Enhorabuena a Juanma Moreno por su resultado en las elecciones de Andalucía”, ha escrito Pedro Sánchez, reconociendo la victoria del líder del PP andaluz.

Tras esas breves palabras, se ha dirigido directamente a los suyos: “Quiero felicitar a María Jesús Montero y a todo el PSOE de Andalucía por su trabajo y compromiso. Gracias por una gran campaña, en defensa siempre de los servicios públicos y del bienestar de todos los andaluces y andaluzas”, ha señalado.

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Tras los resultados, llega el análisis. Mientras Juanma Moreno se ha impuesto en ocho provincias andaluzas, y pese a perder cinco escaños respecto a 2022, el PSOE consuma una derrota tras otra en todas las elecciones regionales más recientes, lo que hace emerger la pregunta de si habrá giros en la estrategia. Desde Moncloa, por el momento, lo que transmiten es que no se espere ningún cambio profundo por parte del presidente del Gobierno. Sin grandes movimientos en el horizonte más inmediato, se presta especial atención al posible ruido interno que pueda surgir en el seno del partido, más allá de un Emiliano García-Page que suele centrar el foco como vos disonante y crítica.

Por parte del PP, mientras tanto, es un capítulo aparte. El resultado es muy positivo para el partido, pero esa frustrada mayoría absoluta puede provocar que se hable más de su dependencia de Vox que de su excelente resultado. Desde Génova ya está poniendo el foco en que el PSOE ha perforado su suelo electoral en Andalucía.