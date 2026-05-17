El candidato del PP, Juanma Moreno Bonilla, ha destacado que el partido ha sacado un sobresaliente este domingo

Última hora de las elecciones en Andalucía 2026, en directo: el PP de Juanma Moreno pierde la mayoría absoluta en Andalucía

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El Partido Popular se ha quedado a dos escaños de la mayoría absoluta pese a haber ganado las elecciones con 53 diputados, por lo que tendrá que negociar con Vox para gobernar. El candidato del PP, Juanma Moreno Bonilla, ha destacado que han sacado un sobresaliente este domingo. "Ese mandato puedo decir que lo vamos a cumplir, si ellos quieren cuatro años más, que sepan que este candidato aspira a cuatro años más de reformas e impulsos", ha explicado Moreno.

"El primero era ganar las elecciones y hemos ganado con casi 150.000 más que en el año 2022. Hemos ganado además con casi 20 puntos de diferencia sobre la segunda fuerza política y casi 30 con la tercera. El primer objetivo era ser el preferido de la ciudadanía y lo hemos cumplido", ha resaltado. El popular ha sostenido que el "objetivo" de la nueva legislatura será "hacer un proyecto común y seguir trabajando por esta tierra maravillosa".

"El segundo era ganar en las ocho provincias y el PP ha sido la primera fuerza en todas ellas. El tercero no lo hemos conseguido pero nos hemos quedado muy cerca, a dos escaños. Era complicado. No hemos sacado matrícula de honor pero hemos sacado un sobresaliente", ha afirmado el candidato, quien ha resaltado que "no va a defraudar a sus votantes".

El PSOE obtiene su peor resultado histórico en Andalucía

Por su parte, el PSOE, con María Jesús Montero de candidata, ha obtenido su peor resultado histórico en Andalucía, comunidad que fue feudo tradicional para los socialistas, y se ha quedado con 28 diputados, dos menos de los conseguidos en 2022 con Juan Espadas.

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Vox, que sube ligeramente y consigue 15 escaños, uno más de los que tenía hasta ahora, se convierte en pieza clave para el gobierno de Juanma Moreno. El partido de Santiago Abascal avanzó en campaña que no piensa abstenerse en la investidura.

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Adelante Andalucía, el partido anticapitalista y andalucista, se convierte en la cuarta fuerza en la comunidad con una gran subida al lograr ocho diputados, cuando hasta ahora sólo tenía dos.

Por Andalucía, la coalición de izquierdas en la que se integran IU, Movimiento Sumar y Podemos y que está liderada por el coordinador federal de IU, Antonio Maillo, queda relegada a la última posición en el Parlamento andaluz con cinco diputados, los mismos que tenía hasta ahora.

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El PP logra más del 41% de los votos

El PP ha obtenido más del 41% de los votos, -1,5 puntos menos que hace cuatro años, mientras que el PSOE-A ha cosechado el 22,75 por ciento de los apoyos, 1,3 puntos menos.

Vox obtiene casi el 14% de los votos, que son cifras similares a las de 2022; Adelante Andalucía ha duplicado su respaldo hasta llegar al 9,6%; y Por Andalucía baja más de 1,3 puntos y se queda con el 6,3% de votos.

Los populares han ganado en las ocho provincias andaluzas y el PSOE ha sido la segunda fuerza en todas ellas menos en Almería, donde lo ha sido Vox.