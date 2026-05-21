Mabel Cupet Sevilla, 21 MAY 2026 - 13:47h.

El joven tiene problemas de salud mental y tiene una medicación que no está tomando

El chico que llevaba sudadera verde y pantalón negro, fue visto por última vez en la Marina de Algeciras

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La familia de Soufiane, un joven de 21 años desaparecido en Algeciras, Cádiz, ha solicitado la colaboración ciudadana para tratar de dar con su paradero, después de que se cumpla cerca de un mes sin tener noticias suyas. Su hermano Ibrahim, que reside en Francia, se ha desplazado hasta la ciudad gaditana para participar activamente en su búsqueda y ha explicado que la familia vive momentos de gran angustia: “Lo estamos pasando muy mal”.

Según relatan sus allegados, la última vez que Soufiane fue visto fue en la zona de la Marina de Algeciras. Desde entonces no se ha vuelto a saber nada de él. “No tenemos noticias”, ha señalado su hermano, quien insiste en la necesidad de cualquier información que pueda ayudar a localizarlo.

El joven tiene problema de salud mental y tiene tratamiento

La familia ha expresado además su preocupación porque el joven padece problemas de salud mental y necesita medicación que, según indican, no estaría tomando en estos momentos. Este hecho incrementa la inquietud de sus allegados, que temen por su bienestar.

En el momento de su desaparición, Soufiane vestía una sudadera verde, un pantalón negro y zapatillas Nike de color marrón. Es descrito por su entorno como un chico con barba y abundante pelo. Estas características han sido difundidas con la esperanza de facilitar su identificación.

Llamamiento a la colaboración ciudadana

Ante la falta de noticias, la familia ha iniciado una campaña de difusión a través de redes sociales y contactos personales, además de haber presentado la correspondiente denuncia. También han hecho un llamamiento a la ciudadanía del Campo de Gibraltar para que colabore en la búsqueda.

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Para cualquier persona que pueda aportar información, los familiares han facilitado el número de contacto 600 05 78 80, al que se puede enviar un mensaje privado. Mientras tanto, continúan las labores de búsqueda con la esperanza de localizar al joven sano y salvo.